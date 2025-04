Miền Bắc sắp mưa to sầm sập

Miền Bắc sắp mưa to, có nơi vượt mốc 60mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực Lai Châu và Điện Biên đang có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/4 đến 8h ngày 29/4 có nơi trên 80mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 84mm,…

Dự báo, các tỉnh Điện Biên và Lai Châu có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối và đêm 29/4, ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội chiều tối nay có lúc có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo về xu thế thời tiết một tháng tới, cơ quan khí tượng cho biết tổng lượng mưa trên cả nước dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ chuyển mùa, khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ.

Gió mùa tây nam ở phía nam có khả năng hoạt động từ khoảng giữa tháng 5/2025, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mùa hè 2025 nắng nóng ít gay gắt hơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao tiếp tục duy trì từ tháng 4 đến tháng 6/2025. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Ở phía Bắc, không khí lạnh sẽ giảm dần và từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6 tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng tháng 5/2025, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ cao hơn 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cần lưu ý, tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa sẽ tăng dần trong các tháng tới. Tháng 4/2025 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các đợt mưa vừa, mưa to xuất hiện thường xuyên hơn vào tháng 5-6.

Dự báo tại Bắc Bộ, tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến từ 70-120mm (vùng núi có nơi trên 150mm). Tháng 5 phổ biến từ 120-220mm (vùng núi có nơi trên 250mm) - cao hơn từ 5-10% so với TBNN. Tháng 6 phổ biến từ 150-250mm (khu vực vùng núi 250-500mm, có nơi trên 500mm).

Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 5 cũng cao hơn TBNN từ 5-15%, phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn. Tháng 4 và tháng 6 ở mức xấp xỉ TBNN, phổ biến không quá 150mm.

Tại Tây nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến khoảng 60-100mm, riêng Nam Tây Nguyên cao hơn với mức 100-180mm. Tháng 5, mưa sẽ tăng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ với mức phổ biến từ 150-250mm, có nơi cao hơn. Sang tháng 6, tổng lượng mưa tại các địa phương đạt 200-300mm, có nơi cao hơn.

Dự báo số lượng bão năm 2025 và nguy cơ xuất hiện bão mạnh

Theo đại diện cơ quan khí tượng, do xu hướng ấm lên toàn cầu, tần suất xuất hiện bão mạnh và siêu bão trong tương lai sẽ tăng lên.

Năm 2024 trên Biển Đông đã có 10 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong đó, bão số 3 Yagi được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 30 năm trên Biển Đông.

Nhận định về thời tiết sắp tới, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - chia sẻ với Lao Động xu thế mùa bão năm 2025.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo thời gian xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2025 trên Biển Đông tương đương với trung bình nhiều năm, tức vào khoảng tháng 6.

"Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2025 dự báo có khả năng tương đương với trung bình nhiều năm, tức khoảng từ 11 - 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 1/2, tức khoảng từ 5 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta", ông Hưởng cho hay.

Trước đó, các sự kiện thời tiết cực đoan trong năm 2024 trên thế giới phải kể đến bão và lũ lụt bao gồm bão Milton ở Florida, khiến cho việc mất điện diện rộng ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người, và lũ lụt nghiêm trọng ở Đông Bắc Ấn Độ và Bangladesh ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người. Trong vòng 1 tháng (từ ngày 27/10/2024 đến ngày 20/11/2024) đã có liên tiếp 5 siêu bão đổ bộ vào đất liền Philippines, bao gồm các cơn: bão Kong-rey, bão Yinxing, bão Toraji, bão Usagi và bão Manyi.

Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, xu hướng ấm lên toàn cầu tạo điều kiện cho sự phát triển của các cơn bão.

"Trong xu hướng tương lai, nguy cơ bão mạnh, siêu bão sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn so với lịch sử", ông Hưởng nhận định.

Theo Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C thì sức tàn phá của bão tăng trung bình 40%. Trên thực tế, so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,3 độ C nên việc bão tăng cấp đột ngột cũng đang phổ biến hơn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, thời tiết ở miền Bắc mát và có mưa, còn khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông.

