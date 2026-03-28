Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên và có gì bất thường?

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt ngay đầu tuần sau

Cơ quan khí tượng dự báo, hiện nay, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm trời se lạnh và mưa vài nơi.

Tuy nhiên, không khí lạnh rất yếu này sẽ chấm dứt vào ngày 28/3, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng xảy ra ở khu vực này.

Khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo (Ảnh: VGP).

Cụ thể, từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ,

Ngày 31/3 nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.

Từ khoảng ngày 1-2/4 nắng nóng dịu dần.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Năm nay, nắng nóng dự báo kéo dài, gay gắt hơn năm 2025

Theo báo Chính phủ, đầu tháng 3/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) phát đi cảnh báo cho thấy khả năng cao El Nino hình thành vào cuối năm 2026, trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu. Do đó, năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trị số chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) cho thấy trạng thái La Nina yếu đang suy giảm dần. Dự báo ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và bắt đầu nghiêng về pha nóng từ tháng 6 đến tháng 8.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Cục phòng chống thiên tai).

Đối với Việt Nam, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng nóng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025.

Trong tháng 3, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ; khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Sang tháng 4/2026, nắng nóng gia tăng cường độ và mở rộng sang Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu xuất hiện các đợt nắng nóng.

Từ cuối tháng 5/2026, nắng nóng mở rộng dần ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ tăng mạnh và duy trì cao điểm trong các tháng 6-8/2026.

Trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn lưu ý, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa - tập trung trong tháng 4-5.

Từ khoảng tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng muộn bất thường.

Tác giả: Duy Anh

