Miền Bắc lại sắp hứng thêm đợt mưa rất to

Miền Bắc có thể sắp đón đợt mưa to

Nhận định về thời tiết thời gian tới, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia chia sẻ với Tiền Phong, trong hai ngày 20-21/5, miền Bắc vẫn xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Theo dự báo từ khoảng ngày 22 đến 25/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến thời gian này từ 100 - 250mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ông Khiêm lưu ý, đang là thời điểm giao mùa nên trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một vấn đề khác là mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là khi nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ vừa trải qua một đợt mưa lớn như: Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

"Tại các khu vực này, đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất ở mức cao, người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở", ông Khiêm lưu ý.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, với kịch bản mưa được dự báo, nguy cơ xuất hiện lũ trên thượng nguồn sông Thao, sông Lô và một số sông nhỏ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa từ ngày 22-25/5 với biên độ lũ lên phổ biến từ 2-5m.

Ngoài ra, do mưa cường suất lớn nên nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Ông Khiêm cũng cho biết thêm, từ đầu tháng 5 đến nay, mặc dù chưa bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ ở miền Bắc nhưng đã xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như: mưa dông, lốc, sét, mưa đá. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Đáng lưu ý, một số khu vực có lượng mưa cực đoan 100-200mm chỉ trong vài giờ như: Yến Dương (Bắc Kạn) mưa 195mm trong 4 giờ, Na Hang (Tuyên Quang) mưa 198mm trong 3 giờ, Tân Lập (Hà Giang) mưa 132mm trong 4 giờ, Quảng Yên (Quảng Ninh) mưa 150mm trong 3 giờ, Dân Tiến (Thái Nguyên) mưa 192mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất ở nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc để lại hậu quả thương tâm. Tại Sa Pa (Lào Cai), mưa lớn khiến một người thiệt mạng do sạt lở đất. Tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn, mưa lớn cũng khiến 4 trường hợp tử vong do lũ quét (2 người), sạt lở đất (2 người) và 3 người khác bị thương.

Theo dự báo, tổng lượng mưa tháng 5/2025 có thể cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-30%.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới cả 3 miền

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 21/5:

- Bắc Bộ:

+ Ngày 20/5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

+ Đêm 20 và ngày 21/5: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết từ đêm 21/5 đến ngày 29/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Khu vực này từ khoảng đêm 22-25/5 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 26/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Ngày 22/5 có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng chiều tối ngày 22-25/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 26/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 22/5 có nắng nóng diện rộng.

- Nam Trung Bộ: Từ ngày 22-24/5, có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 22-25/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

