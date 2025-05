Miền Bắc có nơi mưa rất to

Xã hội

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (29/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Phì Nhừ (Điện Biên) 71.5mm, Phong Phú (Hòa Bình) 78.8mm, Yên Cát (Thanh Hóa) 132.2mm, Mường Típ (Nghệ An) 161.8mm, Phước Hòa (Bà Rịa Vũng Tàu) 114.6mm, Thông Bình (Đồng Tháp) 110.4mm…