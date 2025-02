Miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp 3 đợt không khí lạnh mạnh "lạ thường"

Dự báo liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng 15/2 có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều hửng nắng.

Theo dự báo, từ đêm 15 đến ngày 17/2, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống nước ta với cường độ yếu. Trong khoảng thời gian này, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng nhưng trưa chiều nhiệt độ tăng.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho hay, sau thời gian trên, khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng thêm bởi 2 đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 18-19/2 và 20-21/2.

Do cường độ yếu nên các đợt không khí lạnh này chủ yếu gây ra tình trạng mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc dao động ở mức 16-18 độ C.

Thời tiết miền Bắc hiện đang se lạnh, nồm ẩm, dự báo không khí lạnh mạnh đổ bộ vào tuần sau. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng cho hay, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh trên sẽ kéo dài khoảng 1 tuần (từ nay đến 20/2). Từ ngày 21/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh, nền nhiệt sẽ giảm 6 - 7 độ C.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng nền nhiệt sẽ giảm khoảng 6 - 7 độ C. Từ ngày 21/2, nhiệt độ thấp nhất ở 2 tỉnh này khoảng 8 - 10 độ C, cao nhất khoảng 14 - 15 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm dần từ ngày 21/2, sang ngày 22 - 23/2, nhiệt độ thấp nhất 15 - 16 độ C, cao nhất 17 - 18 độ C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ trong 2 ngày 22 - 23/2 nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 16 độ C, cao nhất khoảng 18 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 15/2 các vùng trên cả nước

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi cao 13-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn