Midu hé lộ bí quyết trẻ lâu ở tuổi U40, gây sốt với triết lý 'suy nghĩ healthy'

Nhắc đến Midu, người ta không chỉ nhớ đến một nữ diễn viên tài năng, một giảng viên đại học duyên dáng, mà còn ngưỡng mộ cô bởi nhan sắc “trẻ mãi không già”.
Dù đã ở độ tuổi U40, Midu vẫn khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo trẻ trung như thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Mới đây, cô nàng đã bật mí bí quyết phía sau vẻ ngoài tươi trẻ ấy đó là “suy nghĩ healthy” – một khái niệm nghe lạ mà quen và đầy cảm hứng.
Midu viết: “Chúng ta thường nhắc đến 'healthy' như chuyện ăn rau xanh, uống nhiều nước, chăm tập thể dục đều đặn. Nhưng có một khái niệm mà ít ai nhắc đến: sức khoẻ tinh thần là gốc rễ. Mình gọi nó là 'suy nghĩ healthy’...”.
Theo Midu suy nghĩ healthy làm ta trẻ lâu. Khoa học có thể chứng minh, nhưng bạn chỉ cần nhìn một người hay cười – là đủ thấy. Ánh mắt sáng, gương mặt rạng rỡ… đó chính là “liều botox tự nhiên” mà không liệu pháp nào sánh bằng.
Những chia sẻ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình của đông đảo người hâm mộ.
Nhiều người cho rằng, đây chính là lý do khiến Midu luôn giữ được sự điềm đạm, dịu dàng và vẻ đẹp trẻ trung bền vững theo thời gian.
Nhiều fan hâm mộ cho rằng, Midu có một năng lượng đặc biệt, nhẹ nhàng mà vững vàng, dịu dàng mà nội lực. Đó là điều không thể có được nếu chỉ dựa vào mỹ phẩm hay các liệu pháp chăm sóc da thông thường.
Bí quyết của Midu gợi nhớ một chân lý đơn giản mà nhiều người dễ quên trong hành trình làm đẹp đó là muốn rạng rỡ bên ngoài, trước hết phải tươi sáng bên trong.
Khi tinh thần bạn đủ lành mạnh, cơ thể sẽ tự nhiên hấp thu tốt hơn mọi sự chăm sóc từ mỹ phẩm cho đến chế độ dinh dưỡng, thể dục.
Tác giả: Hậu Thái
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn