Microsoft sắp giúp Windows 11 trò chuyện như con người

Theo Microsoft, hãng sẽ bổ sung hàng loạt tính năng AI thông minh vào các bản cập nhật của Windows 11 trong thời gian tới giúp người dùng khai thác hiệu quả hơn các công cụ có sẵn. Mục tiêu của Microsoft là biến Windows 11 thành một “máy tính AI” thực thụ trong tương lai gần.

Nổi bật nhất trong số này là trợ lý ảo Copilot Voice cho phép điều khiển máy tính hoàn toàn bằng giọng nói. Không chỉ tiếp nhận lệnh, Windows 11 còn có khả năng phản hồi và trò chuyện tự nhiên với người dùng.

Chỉ cần nói “Hey, Copilot”, người dùng có thể kích hoạt trợ lý AI và ra lệnh thực hiện các tác vụ như mở ứng dụng, tóm tắt nội dung trang web, xử lý tệp tin hoặc hỗ trợ công việc văn phòng. Đáng chú ý, Copilot còn có thể “đọc hiểu” nội dung hiển thị trên màn hình (khi được cấp quyền) để cung cấp thông tin liên quan. Ví dụ, khi xem video, người dùng có thể hỏi Copilot về mẫu xe, dòng điện thoại hay nhân vật xuất hiện trong khung hình - AI sẽ tự động phân tích và đưa ra câu trả lời.

Ngoài ra, Copilot còn hỗ trợ quản lý file thông minh như gộp ảnh, xóa ảnh trùng lặp hay tóm tắt nội dung chỉ bằng một câu lệnh thoại. Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trong môi trường an toàn và bảo mật, đồng thời người dùng luôn có quyền can thiệp khi kết quả không như mong muốn.

Microsoft cho biết, Copilot hiện hỗ trợ tới 40 ngôn ngữ, cho phép người dùng tương tác linh hoạt bằng giọng nói hoặc nhập văn bản khi không tiện nói, chẳng hạn tại văn phòng hoặc nơi công cộng. Nhờ đó, Windows 11 hứa hẹn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, trực quan và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Với chiến lược đẩy mạnh AI, Microsoft không chỉ muốn lôi kéo thêm người dùng mà còn củng cố vị thế của mình trong cuộc đua công nghệ, nhất là khi đối thủ Apple vẫn chưa tích hợp nhiều tính năng AI tương tự vào hệ điều hành macOS.

Hiện tại, những người tham gia chương trình Windows Insider sẽ là nhóm đầu tiên được trải nghiệm các tính năng AI mới trước khi Microsoft chính thức phát hành rộng rãi trong thời gian tới.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn