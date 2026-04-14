Meta lần đầu soán ngôi Google trong quảng cáo số

Công ty nghiên cứu quảng cáo Emarketer ước tính Meta sẽ vượt Google về doanh thu quảng cáo ròng trong năm nay, đạt hơn 243,46 tỷ USD, nhỉnh hơn mức 239,54 tỷ USD của Google.

Meta lần đầu vượt Google về doanh thu quảng cáo số. Nguồn: onecore

Các ước tính này đã trừ đi chi phí lưu lượng truy cập và các chi phí mua nội dung khác, chẳng hạn như khoản tiền Google chia sẻ với các nhà sáng tạo.

Hoạt động quảng cáo của Meta đang được thúc đẩy nhờ thành công của các sản phẩm quảng cáo mới, bao gồm định dạng video ngắn Reels, cùng với tác động lan tỏa từ trí tuệ nhân tạo.

Theo Max Willens, chuyên gia phân tích chính tại Emarketer, Meta đã thể hiện “sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc” trong việc xây dựng thói quen sử dụng cho các sản phẩm như Reels, nền tảng blog ngắn Threads và ứng dụng nhắn tin WhatsApp, trước khi dần triển khai quảng cáo.

Emarketer dự báo tăng trưởng quảng cáo toàn cầu của Meta sẽ tăng từ 22,1% năm 2025 lên 24,1% trong năm nay. Dự báo này đặc biệt đáng chú ý khi nhiều nhà phân tích cho rằng tốc độ tăng trưởng của Meta lẽ ra phải chậm lại do quy mô đã lớn. Trong khi đó, tăng trưởng toàn cầu của Google được dự báo duy trì ở mức 11,9% trong năm nay.

Meta cho biết hệ thống đề xuất nội dung bằng AI đã giúp thời gian xem Reels tại Mỹ tăng hơn 30% trong quý gần nhất so với cùng kỳ năm trước, qua đó cho phép nền tảng phân phối nhiều quảng cáo hơn. Theo The Wall Street Journal, Reels đang trên đà tạo ra 50 tỷ USD trong 12 tháng tới.

AI cũng đang thay đổi căn bản cách các nhà quảng cáo tạo nội dung quảng cáo trên các nền tảng của Meta. Công ty gần đây cho biết doanh thu thường niên hóa từ các công cụ tạo video bằng AI đã đạt 10 tỷ USD trong quý IV.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng dựa trên AI này đi kèm chi phí lớn. Chi tiêu vốn của Meta được dự báo sẽ đạt 135 tỷ USD trong năm nay.

Hoạt động quảng cáo của Google bao gồm nền tảng tìm kiếm chủ lực, YouTube, Google Network – hệ thống hiển thị quảng cáo trên các website bên thứ ba – cùng các sáng kiến quảng cáo khác.

Dù từ lâu nắm giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm sinh lợi cao, Google đang đối mặt với cạnh tranh gia tăng, đặc biệt từ Amazon, khi ngày càng nhiều người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm sản phẩm trực tiếp trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo Emarketer, thị phần quảng cáo tìm kiếm tại Mỹ của Google dự kiến giảm xuống còn 48,5% trong năm nay, lần đầu tiên xuống dưới 50% trong hơn một thập kỷ.

Đồng thời, các đối thủ mới như OpenAI và các nền tảng mạng xã hội như TikTok được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hình lại thị trường tìm kiếm trong những năm tới.

Mô hình kinh doanh đa dạng của Google cũng là con dao hai lưỡi đối với tăng trưởng quảng cáo. Dịch vụ YouTube Premium mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu thuê bao, nhưng đồng thời hạn chế khả năng kiếm tiền từ quảng cáo đối với một lượng lớn người dùng.

Dù có sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu, thị trường quảng cáo số toàn cầu vẫn tiếp tục tập trung vào một số ít “ông lớn”.

Bộ ba Meta, Google và Amazon được dự báo sẽ củng cố vị thế thống trị trong năm nay, với tổng thị phần dự kiến tăng lên 62,3%, so với 59,9% của năm trước, theo Emarketer.

Tác giả: Ngọc Lâm

Nguồn tin: hanoimoi.vn