Meta đối mặt thêm 'sóng gió' từ cáo buộc sai sót trong đảm bảo an ninh mạng

Biểu tượng của Tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ kiện được ông Attaullah Baig, người giữ chức vụ trưởng phòng an ninh của WhatsApp từ năm 2021 đến năm 2025 đệ trình tại tòa án liên bang ở San Francisco. Trong đơn kiện, ông cáo buộc rằng Meta đã không thực hiện các biện pháp an ninh mạng cơ bản bao gồm xử lý dữ liệu và khả năng phát hiện vi phạm một cách thỏa đáng.

Theo đơn kiện dài 115 trang, ông Baig đã phát hiện thông qua các cuộc kiểm tra an ninh nội bộ rằng khoảng 1.500 kỹ sư của WhatsApp có thể "di chuyển hoặc đánh cắp dữ liệu người dùng" - bao gồm thông tin liên lạc, địa chỉ IP và ảnh đại diện - mà không bị phát hiện hay để lại dấu vết kiểm toán. Điều này có khả năng vi phạm một lệnh của Chính phủ Mỹ hồi năm 2020 vốn áp đặt một khoản tiền phạt lên tới 5 tỷ USD đối với công ty.

Vụ kiện cũng cho rằng Meta đã chặn việc triển khai các tính năng bảo mật nhằm giải quyết vấn đề chiếm đoạt tài khoản, vốn ảnh hưởng đến khoảng 100.000 người dùng WhatsApp mỗi ngày. Thay vào đó, công ty lại ưu tiên cho việc tăng trưởng người dùng.

Đơn kiện tuyên bố ông Baig đã nhiều lần nêu lên những lo ngại này với các quản lý điều hành cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu WhatsApp Will Cathcart và Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg.

Ông Baig cáo buộc rằng ông đã phải đối mặt với sự trả thù ngày càng tăng sau các báo cáo ban đầu của mình vào năm 2021, bao gồm các đánh giá hiệu suất tiêu cực, cảnh cáo bằng lời nói và cuối cùng là bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 2/2025 với lý do "hiệu suất kém".

Meta đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của ông Baig. Công ty cho biết ông Baig đã rời đi do hiệu suất kém, với nhiều kỹ sư cấp cao độc lập xác nhận rằng kết quả công việc của ông dưới mức kỳ vọng. Meta cũng lưu ý rằng Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Bộ Lao động Mỹ đã bác khiếu nại ban đầu của ông Baig, kết luận rằng Meta đã không trả thù ông.

Vụ việc này có thể thúc đẩy những động thái tăng cường giám sát đối với các hoạt động bảo vệ dữ liệu của Meta trên các nền tảng mạng xã hội của họ – gồm Facebook, Instagram và WhatsApp – vốn phục vụ hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.

Trước đó, Meta đã đồng ý với thỏa thuận dàn xếp của Chính phủ Mỹ hồi năm 2020 sau vụ bê bối công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica thu thập dữ liệu bất hợp pháp từ 50 triệu người dùng Facebook. Lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến năm 2040.

Trong một vụ việc khác nhắm vào Meta, tờ Washington Post ngày 8/9 đưa tin các nhân viên cả cũ lẫn đang làm việc tại Meta đã cáo buộc công ty che giấu các nghiên cứu về rủi ro an toàn trẻ em trong các sản phẩm thực tế ảo của mình. Meta phủ nhận những tuyên bố này, khẳng định rằng họ ưu tiên an toàn cho thanh thiếu niên và tuân thủ luật riêng tư.

Tác giả: Hương Thủy

Nguồn tin: baotintuc.vn