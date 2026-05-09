Lễ khai mạc World Cup 2026 đặc biệt nhất trong lịch sử

World Cup 2026 sẽ không bắt đầu bằng một lễ khai mạc duy nhất như nhiều kỳ trước đó. FIFA xác nhận lễ khai mạc sẽ được tổ chức riêng tại Mexico, Canada và Mỹ trước mỗi trận ra quân của nước chủ nhà.

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử sẽ khởi tranh ngày 11/6 tại Mexico City, nơi diễn ra trận mở màn của giải.

Đây cũng là địa điểm tổ chức lễ khai mạc đầu tiên. Theo FIFA, chương trình tại Mexico có sự góp mặt của ban nhạc pop từng đoạt Grammy Mana, cùng các nghệ sĩ Alejandro Fernandez và Belinda.

Không chỉ mang tính biểu diễn, lễ khai mạc tại Mexico City được xây dựng để tôn vinh bản sắc văn hóa của quốc gia này. FIFA cho biết chương trình sẽ kết hợp các tiết mục của nghệ sĩ bản địa với màu sắc dân gian hiện đại, qua đó giới thiệu hình ảnh Mexico trong lần thứ ba đăng cai World Cup.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại cả Mỹ, Canada lẫn Mexico, các quốc gia đồng tổ chức World Cup 2026.

Một ngày sau, Canada sẽ có lễ khai mạc riêng trước trận ra quân gặp Bosnia và Herzegovina tại Toronto ngày 12/6. Dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara, William Prince và Sanjoy, DJ người Mỹ gốc Bangladesh đang hoạt động tại Los Angeles.

Điểm nhấn của chương trình tại Canada là phần tái hiện Cúp vàng World Cup theo cảm hứng tranh ghép mosaic. Theo FIFA, ý tưởng này nhằm phản ánh sự đa dạng văn hóa và tinh thần cộng đồng của nước chủ nhà.

Cũng trong ngày 12/6, Mỹ sẽ tổ chức lễ khai mạc trước trận gặp Paraguay tại Los Angeles. Ca sĩ Katy Perry là nghệ sĩ chính của chương trình. Ngoài ra, lễ khai mạc tại Mỹ còn có rapper Future và các nghệ sĩ Anitta, LISA, Rema, Tyla.

FIFA mô tả chương trình ở Mỹ là một màn trình diễn giàu năng lượng, được thiết kế để thể hiện quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của World Cup 2026. Đây được xem là phần khai màn mang màu sắc giải trí rõ nhất trong ba nước đồng chủ nhà.

Việc tổ chức ba lễ khai mạc riêng cho thấy FIFA muốn nhấn mạnh vai trò ngang nhau của Mexico, Canada và Mỹ trong kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.

Thay vì tập trung toàn bộ ánh đèn vào một thành phố, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được mở ra trên nhiều điểm cầu ở Bắc Mỹ.

World Cup 2026 cũng là lần thứ hai giải đấu được tổ chức tại nhiều quốc gia. Trước đó, World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai, nhưng lễ khai mạc chỉ diễn ra tại Hàn Quốc.

Vì vậy, World Cup 2026 không chỉ đặc biệt bởi quy mô lớn nhất lịch sử, mà còn bởi cách FIFA biến lễ khai mạc thành chuỗi sự kiện trải dài qua ba quốc gia.

Đây hứa hẹn sẽ là màn khởi động giàu màu sắc cho kỳ World Cup chưa từng có tiền lệ.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn