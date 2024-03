Messi sút hỏng, vô tình làm đau em bé trên khán đài

Your browser does not support the video tag.

Cú sút của Messi trúng vào bé gái trên khán đài

Ở thời điểm cuối của trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City hôm 3/3, Messi lãnh trách nhiệm sút phạt. Cầu thủ người Argentina sút chệch khung thành. Bóng bay lên khán đài và trúng vào người một bé gái.

Sau khi bị bóng đập vào người, cô bé khóc. Người bố dỗ dành: "Con ổn không con yêu. Messi đá quả bóng ấy mà, không có chuyện gì đâu".

Lực sút không mạnh, nhưng đối với cô bé chỉ khoảng 1-2 tuổi, việc quả bóng rơi trúng mặt cũng đủ tạo ra cảm giác đau và sợ hãi. Messi và các cầu thủ trên sân dường như không nhận thấy cú sút của mình trúng vào em bé trên khán đài.

Video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên mong muốn tiền đạo Inter Miami gặp và hỏi thăm cô bé.

Ở trận đấu này, Inter Miami giành chiến thắng đậm 5-0 trước Orlando City. Messi lập cú đúp. Các bàn thắng còn lại được ghi bởi Luis Suarez (cú đúp) và Robert Taylor. Đây là lần thứ hai Messi lập cú đúp vào lưới Orlando City và là cú đúp thứ tư của nhà vô địch World Cup 2022 cho Inter Miami.

Sau 3 trận, Inter Miami đứng đầu bảng MLS miền đông với 7 điểm. Họ tạo cách 3 điểm với đội bóng xếp sau. Mùa giải năm nay, đội bóng của Messi đặt mục tiêu cao ở các giải đấu mà họ tham dự.

Inter Miami đầu tư mạnh để mang về nhiều ngôi sao bên cạnh Messi như Jordi Alba, Sergio Busquets hay Luis Suarez. Đây đều là đồng đội cũ của Messi ở Barcelona nên họ không mất nhiều thời gian để tạo mối liên kết.

Messi chuyển tới Inter Miami vào tháng 7 năm ngoái. Sự có mặt của anh lập tức cải thiện thành tích của đội bóng nước Mỹ. Anh giúp Inter Miami giành Leagues Cup và ghi bàn trong cả 7 trận đấu của giải. Đồng thời, Messi giành luôn ngôi Vua phá lưới.

Bên cạnh đó, Inter Miami vào chung kết US Open Cup. Dù vậy, đội bóng này nhận thất bại 1-2 trước Houston Dynamon.

