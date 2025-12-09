Mercedes-Benz S 400 rao bán ngang ngửa Camry, người bán: 'Thời 4 tỷ chê đắt, giờ còn hơn 1 tỏi chê xe gì rẻ thế'

Một chiếc Mercedes-Benz S 400 đời 2016 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Điểm đáng chú ý là chiếc xe này đã được độ lại ngoại thất với bộ bodykit của bản AMG S 63 để trở nên thể thao và hầm hố hơn. Mức giá sang tay được tiết lộ là 1,249 tỷ đồng, chỉ ngang ngửa với một chiếc Toyota Camry 2.0Q bản tiêu chuẩn (1,22 tỷ đồng).

Với mức giá bán lại nêu trên, người bán chia sẻ quan điểm rằng: "Thời 4 tỷ chê đắt, giờ còn hơn 1 tỏi chê xe gì rẻ thế".

Ngoại thất của xe mang 2 tông màu đen/trắng. Viền chrome ở lưới tản nhiệt được chuyển từ chrome sáng thành màu đen bóng, giúp ngoại thất trở nên liền mạch hơn với nửa thân trên của xe.

Bodykit AMG là chi tiết được độ lại so với nguyên bản, mang tới những điểm mới như lưới tản nhiệt, cản trước/sau. Bộ mâm "zin" được thay thế thành loại bản to, nhưng gắn logo Maybach có phần thiếu đồng bộ với ngoại thất. Lốp xe nhiều khả năng cũng được thay thế bởi khá mỏng so với tổng thể của xe. Cụm đèn pha Multibeam LED của bản facelift đời 2017 trở đi cũng là chi tiết mới. Lớp sơn thoạt nhìn có vẻ vẫn bóng bẩy.

Bên trong nội thất, xe bọc da màu trắng kem chủ đạo, xen kẽ các mảng gỗ bóng. Phần ảnh chụp cho thấy da ghế vẫn khá căng và không bị ố màu sau gần 10 năm xuất xưởng. Vô lăng được mới của bản AMG S 63, bọc da sáng màu, vẫn giữ được độ sáng.

Các trang bị khác vẫn giữ nguyên như hệ thống giải trí trung tâm vẫn được giữ nguyên với 2 màn hình kích thước 12,3 inch hiển thị thông tin và giải trí cũng như các tiện nghi đi kèm. Xe sở hữu dàn âm thanh Burmester, đầu ra công suất 590 W. Hàng ghế sau với 2 ghế bên có thể điều chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp hệ thống sưởi, thêm tính năng massage với 6 chế độ khác nhau. Thêm vào đó là 2 màn hình giải trí cho hành khách phía sau giúp tối ưu trải nghiệm.

Mercedes-Benz S 400 được trang bị khối động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp. Hệ thống treo trang bị cho xe là loại tùy chỉnh thích ứng dựa vào chế độ lái hoặc sở thích cá nhân.

Tác giả: Hoàng Dũng

Ảnh: Trung Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn