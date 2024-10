Mercedes-Benz C 300 AMG nâng cấp tại Việt Nam: Giá 2,134 tỷ, thêm trang bị như C 43, đấu 330i

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý phía Nam, Mercedes-Benz C 300 AMG bản V1 2024 mới được nâng cấp trang bị. Giá xe tăng lên mức 2,134 tỷ đồng. Bản này vẫn được lắp ráp trong nước. Trước đó, giá C 300 AMG được niêm yết trên trang chủ Mercedes-Benz Việt Nam là 1,888 tỷ đồng, tuy nhiên có số VIN 2022. Bản mới này có số VIN 2023.

Có 2 nâng cấp lớn ở bên trong nội thất bản C 300 AMG, bao gồm 6 cổng sạc USB-C và điều hòa tự động 4 vùng Thermotronic. Trong đó, chi tiết điều hòa 4 vùng giống trên mẫu xe hiệu suất cao C 43. Trước đây, bản C 300 AMG có điều hòa tự động 2 vùng hoặc 3 vùng, tùy cấu hình. Đây cũng là điểm vượt trội so với BMW 330i khi mẫu xe đối thủ chỉ có điều hòa 3 vùng.

Ngoài 2 điểm mới trên, C 300 AMG 2024 vẫn giữ nguyên các trang bị tiện nghi khác. Phiên bản cao cấp nhất của C-Class (không tính các bản hiệu suất cao C 43, C 63) có một số điểm nổi bật bên trong như màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình 11,9 inch trung tâm, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh Burmester 15 loa 3D, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng hàng sau...

Ở ngoại thất, C 300 AMG có bộ cản thể thao AMG Line, khác biệt 2 phiên bản thấp hơn. Bộ mâm là loại 5 chấu kích thước 18 inch. Đèn chiếu sáng là LED Digital Light thông minh.

Động cơ xe là máy 2.0L tăng áp, kết hợp mô-tơ điện EQ Boost cho công suất cực đại 258 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Hộp số là loại 9 cấp. Xe dùng dẫn động cầu sau.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với C 300 AMG hiện nay có 330i. Giá 330i đang thấp hơn đáng kể, ở mức 1,719 tỷ đến 1,989 tỷ đồng tùy số VIN. Cả 2 xe đều được lắp ráp trong nước nên được hỗ trợ 50% trước bạ.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn