Mercedes-AMG One đầu tiên lên sàn xe cũ giá hơn 115 tỷ đồng

Mercedes-AMG One chiếc hypercar phá vỡ các kỷ lục những đường đua huyền thoại như Nürburgring và Monza. Giờ đây, một trong số 275 xe Mercedes-AMG One chính thức lên sàn xe lướt với giá cao ngất ngưởng. Tại đại lý siêu xe F1rst Motors tại Dubai đang chào giá hypercar Mercedes-AMG One đã qua sử dụng với mức 20 triệu Dirham các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (AED) tương đương hơn 5 triệu USD.

F1rst Motors không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc của Mercedes-AMG One đã qua sử dụng và chiếc xe được tuyên bố có odo ở mức 0 dặm. Điều này khá lạ bởi dù sao chiếc xe cũng phải có xê dịch, đồng nghĩa odo sẽ phải vượt qua con số 0 dặm. Có thể F1rst Motors tuyên bố như vậy để nhấn mạnh chiếc xe này lăn bánh cực kỳ ít.

Mercedes-AMG One được xem là siêu phẩm đỉnh cao về sức mạnh của ngành công nghiệp ô tô, nắm giữ kỷ lục vòng quanh các đường đua huyền thoại như Nürburgring và Monza. Tất nhiên là hãng xe Đức chưa bao giờ công bố mức giá chính xác của Mercedes-AMG One, nhưng mức giá được đồn đoán từ 2 đến 3 triệu USD; con số này gần nửa giá đại lý F1rst Motors chào bán

Điều đặc biệt về chiếc xe này là Mercedes chưa bao giờ công bố giá chính xác, nhưng các báo cáo ước tính giá khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu USD – gần một nửa so với giá mà F1rst Motors đưa ra. Việc không công bố giá bán sẽ khiến siêu phẩm này hấp dẫn hơn, đồng thời Mercedes cũng không chấp nhận khách hàng bán lại AMG One.

Những chiếc Mercedes-AMG One đầu tiên được bàn giao vào năm trước, vì vậy chiếc xe vẫn còn trong tình trạng như mới. Có thể Mercedes không thực sự áp dụng quy định không được bán lại đối với các chủ xe nhận sớm.

Dù sao đi nữa, nếu bạn sống ở Mỹ, khả năng sở hữu chiếc AMG One này là rất thấp. Chiếc xe này chưa bao giờ được bán ở Mỹ đã làm tăng tính độc nhất. Mercedes nói với các khách hàng tiềm năng rằng hãng cần tinh chỉnh lại hệ thống truyền động để đáp ứng các quy định mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của xe.

Các đại lý ở Mỹ vẫn có thể nhập AMG One về dưới hình thức miễn thuế – “xe trưng bày hoặc xe mẫu”. Tuy nhiên xe không thể vượt qua 2.500 dặm (hơn 4.000 km) mỗi năm. Để làm được điều này cần rất nhiều giấy tờ nhưng cho phép chiếc hypercar này được nhập cảnh vào Mỹ.

Mercedes-AMG One sở hữu một hệ thống truyền động được phát triển từ Công thức 1, gồm động cơ V6 dung tích 1.6L tăng áp (turbo) và bốn động cơ điện. Cho tổng công suất 1.049 mã lực. Dung tích pin 8,4 kWh cho phép xe chạy điện phạm vi 11,2 dặm (gần 20 km).

Đây không phải yếu tố trọng tâm mà AMG One hướng đến, chiếc hypercar này tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và tốc độ mất 7 giây đạt 200 km/h. Tốc độ tối đa 352 km/h ngang với Ferrari LaFerrari và McLaren P1, một trong những chiếc xe nhanh nhất thế giới.

Mặt khác, người sở hữu Mercedes-AMG One được tham gia vào nhóm những chủ nhân và người lái hypercar ưu tú. Trong đó có sự hiện diện của các tay đua F1 Valtteri Bottas và Nico Rosberg trong số 275 khách hàng. Thêm vào đó, Lewis Hamilton đã giúp phát triển hypercar này.

