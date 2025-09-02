Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhân ái

Mẹ mất, em trai bị thiểu năng trí tuệ

Trong khi nhiều sinh viên có điều kiện thuận lợi để học tập, thì không ít em phải vượt qua nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ đến giảng đường. Trường hợp của em Nguyễn Thị Thúy Ngân (ảnh, sinh năm 2006), sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Tâm lý học, Trường Đại học Đồng Tháp, thật sự khiến nhiều người thương cảm.

Ngân là con gái lớn trong một gia đình nghèo ở ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình không có đất sản xuất, cha em không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Mẹ em là công chức Tư pháp xã Thanh Bình, vừa đột ngột qua đời vào tháng 7-2025 sau cơn bạo bệnh. Em trai Ngân mới 9 tuổi, lại mắc bệnh bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, không nói năng được.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Ngân luôn nỗ lực trong học tập. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đậu vào Trường Đại học Đồng Tháp. Suốt năm học đầu tiên, ngoài giờ học, Ngân đi làm thêm tại quán giải khát để phụ cha lo chi phí ăn học. Biến cố mất mẹ khiến Ngân phải nghỉ làm, về nhà phụ cha chăm sóc em nhỏ.

Chia sẻ về ước mơ, Ngân rụt rè bày tỏ: “Em chỉ mong có đủ điều kiện để tiếp tục đi học trong 3 năm tới, không bị nghỉ giữa chừng, và có tiền thuốc men lo cho em trai bệnh tật”. Ước mơ giản dị nhưng lại khó thực hiện khi chi phí học tập, ăn ở mỗi năm từ 30-40 triệu đồng, vượt ngoài khả năng của người cha lao động tự do.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-41.

Tác giả: TRỌNG TRUNG - TÍN HUY

Nguồn tin: sggp.org.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: mẹ mất ,em trai ,thiểu năng trí tuệ

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP