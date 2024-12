Va chạm với xe tải tại ngã 3, cô gái chạy xe đạp điện chết thảm

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 3-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện làm một người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, tài xế Trần Thanh Sang (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) lái xe tải chạy trên quốc lộ 50 theo hướng từ thành phố Mỹ Tho đi thành phố Gò Công, Tiền Giang.

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất camera, điều tra vụ xe tải rẽ phải cán cô gái chạy xe đạp điện tử vong

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tài xế Sang lái xe tải rẽ vào đường tỉnh 877B thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do một cô gái đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm cô gái ngã xuống đường và bị xe tải cán ngang người chết tại chỗ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Tác giả: Hoài Thương - Mậu Trường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ