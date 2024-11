Người phụ nữ thích đeo vàng chết thảm dưới tay gã hàng xóm

Đến chiều ngày 10/9/2013, chờ mãi không thấy bà C. đi chợ về nên chồng bà là ông N.V.R. hốt hoảng đi tìm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm không tìm thấy, nên gia đình đã trình báo Công an xã Sơn Phú. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn đi tìm bà C., Châu có điện về cho anh ruột của mình là N.H.D. (SN 1967, ngụ xã Bình Phú, TP. Bến Tre) thông báo đã giết chết bà C. và giấu xác trong góc bếp. Đồng thời, Châu cũng chỉ cho người thân của mình nơi cất giấu vàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)