MC Mù Tạt thông báo tin vui sau 3 tháng kết hôn

Mới đây, Huyền Trang chia sẻ hình ảnh chụp cùng chồng và cầm trên tay hình ảnh siêu âm của em bé. Nữ MC bày tỏ niềm hạnh phúc khi chuẩn bị đón thành viên mới, đồng thời gửi lời cảm ơn em bé đã đến đúng dịp sinh nhật của mình.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy thông báo tin vui.

Cùng thời điểm, tiền vệ Phạm Đức Huy cũng chia sẻ khoảnh khắc của hai vợ chồng cùng hình ảnh siêu âm con đầu lòng. Cầu thủ sinh năm 1995 gửi lời chúc bà xã luôn khỏe mạnh, vui vẻ và đăng tải lời chúc hài hước trên trang cá nhân: "Chúc "Chị gái của Mica" luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư!".

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không lâu sau, MC Huyền Trang xác nhận tin vui khi chia sẻ: "Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé". Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Theo Huyền Trang, thời gian qua cô bị sụt cân trong quá trình mang thai, hiện chỉ còn 43,5kg. Bài đăng của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

Đức Huy và Huyền Trang hiện có chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang kết hợp tổ chức sinh nhật vào tối 25/6.

Chuyện tình của Huyền Trang và Đức Huy từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Chuyện tình của Huyền Trang và Đức Huy từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia chương trình thể thao và có chung nhóm bạn. Cuối năm 2024, họ tìm hiểu, sau đó công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh kỷ niệm.

Đến tháng 11/2025, Đức Huy công bố đã cầu hôn thành công bạn gái. Anh chia sẻ hình ảnh quỳ gối trao nhẫn cùng dòng trạng thái dí dỏm: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Từ nay đội hình thiếu một trụ cột, đơn hàng đã chốt".

Đầu năm 2026, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi với sự chứng kiến của hai bên gia đình. Đến tháng 3/2026, hôn lễ diễn ra tại Hà Nội trong không khí ấm cúng.

Sau đám cưới, Huyền Trang và Đức Huy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ trên mạng xã hội. Sự hài hước, gần gũi và cách thể hiện tình cảm tự nhiên giúp cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Huyền Trang (SN 1993), có biệt danh Mù Tạt, là MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày hay Biệt dược đen.

Trong khi đó, Phạm Đức Huy (SN 1995) tại Hải Phòng, từng thi đấu cho các câu lạc bộ Hà Nội, Nam Định và hiện khoác áo Bình Định. Trong sự nghiệp, anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam và sở hữu 5 chức vô địch V.League.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn