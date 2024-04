MC đám cưới vừa hô lớn 'hôn đi', bố chú rể liền có hành động cực đáng yêu

Theo đó, trên sân khấu đám cưới, cô dâu - chú rể được MC đề nghị trao nhau nụ hôn trước mặt các quan khách để minh chứng tình yêu của mình.

(Nguồn video: Chi Kẹo)

Sau tiếng hô "hôn đi" của MC, cô dâu - chú rể đã hôn nhau thật tình cảm. Thế nhưng, 2 nhân vật khiến mọi quan khách phải đổ dồn sự chú ý chính là bố mẹ chú rể.

Cụ thể, sau khi nghe tiếng hô của MC, bố chú rể đã nhướng người lên, mạnh dạn hôn vào vợ mình. Bác gái đã lộ rõ vẻ bất ngờ và e thẹn trước hành động này của chồng.

Khoảnh khắc đáng yêu này ngay sau khi được lan truyền trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước hành động "nhanh như chớp" của bác trai. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận dễ thương xoay quanh đoạn clip này:

"Hạnh phúc là khi vừa vặn chúng ta lập gia đình, thầy u còn mặn nồng thương yêu"

"Bác trai dễ thương quá, thường ngày chắc bác trai hài hước lắm"

"Ông dễ thương quá, đây là điều ước của bao cặp đôi trẻ khi về già".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn