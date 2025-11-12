Máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ chở theo 20 người rơi ở Gruzia

Hình ảnh chụp từ video, được cho là nơi máy bay bị rơi. Nguồn Reuters/Straits Time.

Theo Reuters, máy bay rơi gần thành phố Sighnaghi, vùng Kakheti, khu vực đồi núi của Gruzia giáp biên giới Azerbaijan.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho hay người đồng cấp Gruzia Gela Geladze đã tiếp cận được xác máy bay vào cuối giờ chiều 11/11 (giờ địa phương). Các lực lượng cứu hộ hai nước đang khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn trong khu vực địa hình phức tạp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tạm dừng bài phát biểu tại Ankara để gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng.

Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn hay con số thương vong cụ thể. Bộ Quốc phòng xác nhận có 20 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, song không cho biết liệu có hành khách mang quốc tịch khác hay không.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã điện đàm với ông Erdogan để chia buồn, bày tỏ “nỗi đau sâu sắc trước việc mất đi các quân nhân trong vụ tai nạn bi thảm”, theo thông cáo của văn phòng Tổng thống Azerbaijan. Azerbaijan là đồng minh thân cận của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là quốc gia NATO.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack viết trên nền tảng X rằng ông “vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn thảm khốc hôm nay của một máy bay thuộc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ”, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định “Mỹ đoàn kết với các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ”.

Bộ Nội vụ Gruzia thông báo vụ việc đang được điều tra theo điều luật hình sự liên quan đến vận tải hàng không và thiệt hại về người. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Chiếc C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua-bin cánh quạt do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Đây là loại máy bay được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nhờ khả năng cất và hạ cánh trên các đường băng ngắn. Khung thân đa năng cho phép C-130 thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ vận tải hàng hóa, binh sĩ, đến trinh sát hoặc hỗ trợ tấn công đường không.

Phát ngôn viên Lockheed Martin, ông Chris Karns, cho biết công ty “gửi lời chia buồn sâu sắc tới Không quân và người dân Thổ Nhĩ Kỳ” và “cam kết hỗ trợ khách hàng trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc”.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân