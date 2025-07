Máy bay Mỹ sắp cất cánh, bị máy bay khác hạ cánh ngay trước mặt

Máy bay Boeing 737 của hãng Delta Air Lines, hướng đến Atlanta - Mỹ, phải dừng cất cánh và quay lại nhà ga tại Sân bay Quốc tế Benito Juarez – Mexico sau khi một máy bay Embraer 190 của hãng AeroMéxico bay qua và hạ cánh trên cùng đường băng, theo nhiều nguồn tin.

Sự cố xảy ra tại Sân bay Quốc tế Benito Juarez – Mexico. Ảnh: Gobierno de México

Trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy hai máy bay chỉ cách nhau khoảng 61 m trong sự cố hôm 21-7.

Máy bay của hãng Delta Air Lines, chở 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã khởi hành đến Atlanta muộn khoảng 3 tiếng, theo đài CNN.

Cả hãng Delta Air Lines và AeroMéxico đều ra tuyên bố riêng, theo đó cho hay họ đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Cả hai hãng hàng không nhấn mạnh rằng an toàn hành khách là ưu tiên hàng đầu.

Đài ABC News đưa tin về các đoạn ghi âm kiểm soát không lưu của sự cố, trong đó phi công của hãng Delta Air Lines được cho là đã nói: "Chúng tôi đang dừng trên đường băng". Một giọng nói khác trong bản ghi âm thốt lên: "Ôi" và "kinh ngạc".

Ông Steve Ganyard, cựu phi công chiến đấu, giải thích nguyên nhân có thể dẫn đến vụ suýt va chạm: "Mexico City có các đường băng song song. Vì vậy, chúng ta không biết liệu kiểm soát viên có yêu cầu máy bay AeroMéxico hạ cánh trên đường băng bên trái thay vì đường băng bên phải nơi đang có máy bay Delta Air Lines hay không. Chúng ta cũng không biết liệu kiểm soát viên không lưu có nhận ra rằng họ đã cho phép máy bay AeroMéxico hạ cánh đồng thời với việc cho phép máy bay Delta cất cánh hay không".

Máy bay nhỏ lao xuống đường cao tốc ở Ý. Nguồn: Metro

Trong diễn biến khác, một chiếc máy bay nhỏ đã lao xuống đường cao tốc đông đúc ở Ý. Camera giao thông đã ghi lại khoảnh khắc máy bay lao xuống đường cao tốc A21 ở tỉnh Brescia hôm 23-7.

Máy bay bùng cháy và bị phá hủy hoàn toàn khi chạm đất. Máy bay không va chạm với bất kỳ phương tiện nào khác khi rơi xuống đất nhưng có hai phương tiện đã chạy xuyên qua đám cháy.

Truyền thông địa phương đưa tin hai người lái xe đã bị thương trong vụ tai nạn máy bay và được đưa đến một bệnh viện gần đó để điều trị các vết thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả hai người trên máy bay, được cho là một người đàn ông 75 tuổi và một phụ nữ 60 tuổi, thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Mảnh vỡ vương vãi sau khi một chiếc máy bay nhỏ lao xuống đường cao tốc ở Ý. Ảnh: Shutter Stock

Giao thông trên đường cao tốc bị đình trệ trong lúc lính cứu hỏa dập tắt đám cháy lớn. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đã được tiến hành.

Chiếc máy bay trước đó đã cất cánh từ đường băng Gagnano Trebbiense ở vùng Piacenza nhưng theo quy định đối với máy bay "siêu nhẹ", máy bay này không cần phải khai báo điểm đến khi cất cánh.

