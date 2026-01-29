Máy bay chở quan chức Ấn Độ bốc cháy và rơi, toàn bộ hành khách tử vong

Trong vụ rơi máy bay Ấn Độ này, 2 nhân viên của Phó Thủ hiến Pawar cùng 2 thành viên tổ bay cũng tử nạn, theo tuyên bố ban đầu của Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ.

Hiện trường vụ rơi máy bay chở quan chức Ấn Độ Pawar. Ảnh: ANI, Reuters.

Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay thuê bao Learjet 45 do hãng VSR Ventures vận hành. Giám đốc của VSR Ventures, VK Singh, nói với đài truyền hình India Today rằng máy bay đã gặp nạn trong quá trình tiếp cận thành phố Baramati, nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân. "Máy bay hoàn toàn an toàn", ông nói. Còn "phi hành đoàn khá giàu kinh nghiệm”.

Ông Pawar, xuất thân từ một gia đình chính trị hàng đầu, đang trên đường về quê nhà để vận động tranh cử trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương, truyền thông cho biết.

Truyền thông cho biết máy bay chở ông Pawar, xuất phát từ thủ đô tài chính Mumbai, đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống Baramati, thành trì của gia đình, cách đó 250km, nơi ông dự định vận động tranh cử.

Hình ảnh video cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ một số mảnh vỡ đang cháy của chiếc máy bay, nằm rải rác trên một cánh đồng trống.

"Lúc đầu nó bốc cháy, sau đó có thêm 4 hoặc 5 vụ nổ nữa”, một nhân chứng giấu tên nói với hãng tin ANI sau khi chứng kiến ​​chiếc máy bay rơi và phát nổ. Nhưng ngọn lửa quá dữ dội nên không thể kéo ai ra được, ông này nói thêm.

Chính trị gia Pawar ủng hộ đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi trong chính quyền bang, lãnh đạo một phe phái tách ra từ đảng đối lập Quốc hội Dân tộc vào năm 2023.

Trong một bài đăng trên X, ông Modi nói rằng cái chết của ông Pawar "gây sốc và đau buồn".

