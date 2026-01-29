Colombia: Máy bay chở khách gặp nạn, 15 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay của hãng SATENA. (Nguồn: Airliners.Net)

Ngày 28/1, một chiếc máy bay thương mại chở 15 người, trong đó có 1 nghị sỹ, đã bị mất liên lạc khi đang bay trong vùng Bắc Santander, khu vực Đông Bắc Colombia, ngay trước khi đến điểm hạ cánh.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của hãng hàng không quốc gia Colombia SATENA xác nhận chiếc máy bay Beechcraft 1900 mang số hiệu HK4709, do công ty SEARCA điều hành, đã cất cánh từ sân bay Camilo Daza tại Cúcuta vào khoảng 11h42 (giờ địa phương) để bay tới thành phố Ocaña gần đó với hành trình dự kiến khoảng 23 phút.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 12 phút sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu và không tới được Sân bay Aguas Claras ở Ocaña như kế hoạch. Trên máy bay có 13 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức của Cơ quan Hàng không dân dụng Colombia khẳng định “không có người sống sót” trên chiếc máy bay gặp nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng Colombia ngay lập tức phối hợp với Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Không lưu và Không quân Colombia cùng Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Dân dụng để xác định vị trí máy bay và triển khai khẩn cấp hoạt động tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Bộ trưởng Giao thông Colombia María Fernanda Rojas cho biết cơ quan điều tra đang thu thập thông tin liên quan tới vụ việc và đã triển khai toàn bộ nguồn lực sẵn có để hỗ trợ tìm kiếm. Một đường dây nóng cũng được mở để gia đình hành khách nhận thông tin chính thức từ SATENA.

Những chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện còn rất hạn chế. Hoạt động tìm kiếm đang diễn ra trong khu vực có địa hình đồi núi phức tạp của vùng Bắc Santander, gần biên giới với Venezuela./.

