Mẫu xe người Việt yêu thích nhiều năm, tiết kiệm xăng vượt trội các đối thủ: Lại có 1 điều gây tiếc nuối!

Ra mắt lần đầu ở Việt Nam năm 2018, Xpander trở thành "gà đẻ trứng vàng" của Mitsubishi nhờ tổng hòa các yếu tố ngoại thất, nội thất, tiện nghi, độ thực dụng và giá bán.

Năm 2023, Mitsubishi Xpander có năm thứ 5 liên tiếp bán chạy nhất phân khúc, với doanh số gần 20.000 xe. 2023 cũng là năm đầu tiên Xpander giành ngôi bán chạy nhất toàn thị trường, vượt qua những cái tên sừng sỏ như Toyota Vios hay Mazda CX-5.

Sự xuất hiện của những đối thủ mới như Kia Carens, Hyundai Stargazer từ nửa cuối 2022 hay Honda BR-V trong 2023 không làm ngôi đầu của Xpander lung lay. Xét về thị phần trong 2023, Mitsubishi là thương hiệu thống trị phân khúc khi chiếm đến 38,5%.

Kết thúc tháng 2/2024, Mitsubishi Xpander bán ra thị trường 1.443 xe, tăng 102% so với tháng 1 (bán 713 xe). Kết quả này tiếp tục giúp mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi bất bại trong phân khúc MPV, và vươn lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 2/2024.

Mitsubishi Xpander ở Việt Nam được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Tháng 04/2024, giá xe Mitsubishi Xpander được niêm yết với giá từ 560 triệu đồng đến 698 triệu đồng tùy từng phiên bản khác nhau.

Mitsubishi Xpander HEV "rộng cửa" về Việt Nam

Vì lẽ đó, Mitsubishi Xpander HEV tức phiên bản lai điện (hybrid) đang là cái tên được nhiều người dùng Việt mong chờ.

Tuy đại diện hãng xe Nhật vẫn chưa hé lộ về kế hoạch phân phối, nhưng theo thông tin từ báo Dân trí, giới chuyên gia nhận định, khi trào lưu xe hybrid đang nở rộ ở vài năm gần đây thì model này rất "rộng cửa" về Việt Nam.

Mitsubishi Xpander HEV ra mắt đầu tháng 2/2024 tại Thái Lan, xuất hiện công khai lần đầu tiên tại Bangkok International Motor Show 2024 (BIMS 2024).

Mitsubishi Xpander HEV tại Thái Lan có giá bán 933.000 baht, tương đương 635 triệu đồng. Trong khi đó, bản Xpander Cross HEV được ấn định ở mức 961.000 baht (654 triệu đồng).

So với mẫu MPV nguyên bản, xe có nhiều cải tiến đáng kể.

Động cơ mạnh mẽ, cực tiết kiệm xăng

Điểm nổi bật nhất của Xpander HEV/Xpander Cross HEV là hệ truyền động hybrid e:Motion. Nó gồm động cơ xăng Mivec 1.6L (94 mã lực/134Nm), một mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion, cho ra tổng công suất và mô-men xoắn kết hợp tương ứng 114 mã lực và 255Nm. Thông số trên mạnh hơn 11 mã lực và 114Nm so với khối động cơ xăng 1.5L quen thuộc. Xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Để tối đa hóa hiệu quả của hệ thống hybrid, Xpander HEV có ba chế độ lái: chế độ bình thường, chế độ sạc cũng như chế độ chạy hoàn toàn bằng điện. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn cung cấp thêm bốn chế độ lái khác tùy thuộc vào điều kiện địa hình bao gồm Wet (Ẩm ướt), Gravel (Sỏi), Tarmac (Đường nhựa) và Mud (Bùn). Chiếc xe cũng được trang bị tính năng vectơ mô-men xoắn Active Yaw Control (AYC) nổi tiếng của Mitsubishi.

Theo hãng, Xpander HEV có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,2 lít/100km. Với 1 chiếc MPV cỡ nhỏ, những thông số trên thực sự hấp dẫn người tiêu dùng. Theo thông tin từ báo VTC News, mức tiêu thụ nhiên liệu (theo chu trình NEDC) giảm 10% so với mẫu xe chạy xăng, thậm chí con số này có thể tăng lên tới 34% khi lái xe trong thành phố.

So sánh với các mẫu MPV cùng phân khúc có thể thấy, Xpander HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Mitsubishi Xpander HEV và các xe cùng phân khúc.

Nhiều nâng cấp khác biệt

Về ngoại thất, Mitsubishi Xpander HEV có điểm khác biệt có thể nhận diện qua 2 chi tiết là đường kẻ màu xanh dương trang trí ở cản trước, sườn, cản sau và bộ mâm hoặc logo HEV được đặt ở lưới tản nhiệt phía trước, bên hông và phía sau.

Một số trang bị ngoại thất nổi bật của Xpander HEV và Xpander Cross HEV tại thị trường Thái Lan có thể kể đến như: đèn trước/sau LED tự động bật/tắt, gạt mưa tự động, ăng-ten dạng vây cá mập, kính lái cách âm, cánh lướt gió phía sau, tay nắm cửa và viền cửa sổ mạ crôm…

Hệ thống phanh phía sau được nâng cấp từ loại tang trống trên bản thường lên loại đĩa. Hệ thống treo mới hứa hẹn sẽ giúp chiếc xe đa dụng vận hành êm ái hơn.

Bên trong nội thất có một số điểm mới đáng chú ý như vô lăng 3 chấu mới giống Xforce, bảng đồng hồ nâng cấp lên loại Full LCD 8 inch, cần số điện tử và nút chuyển chế độ lái, những điểm này được đánh giá là hiện đại, mới lạ hơn so với các phiên bản cũ. Hãng cũng thay thế cần số truyền thống bằng cần số điện tử hiện đại và gọn gàng hơn.

Vẫn có một điểm trừ

Tuy trang bị tiện nghi được gia tăng, nhưng Mitsubishi lại "bỏ qua" phương diện an toàn vốn đã "tụt hậu" của Xpander so với các đối thủ.

Trang bị an toàn của biến thể này không khác bản thuần xăng, tức không có hệ thống an toàn chủ động. Đây là điểm gây tiếc nuối với nhiều người dùng Việt, do nhiều đối thủ cùng phân khúc với Xpander như Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đều có các tính năng trên.

Bản HEV có hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ chống trượt, cân bằng điện tử, camera lùi và 2 túi khí. Các đối thủ như Honda BR-V, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đã sở hữu 6 túi khí và gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) trên các phiên bản cao cấp.

Bù lại, Xpander HEV hứa hẹn sẽ có mức giá hấp dẫn khi về nước. Kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5,2 lít/100km theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này vẫn có khả năng thành công tại Việt Nam.

