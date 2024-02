Đầu năm, nhiều mẫu xe giảm giá trăm triệu đồng

Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 2/2024, một số đại lý đẩy mạnh bán hàng và đưa ra nhiều chương trình giảm giá mạnh.

Theo đó, Hyundai Accent bản MT Tiêu chuẩn số VIN 2023 giảm 49 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 377 triệu đồng.

Bản AT đặc biệt có giá 502 triệu đồng, tương đương mức giảm 40 triệu đồng. Bản MT giảm mạnh nhất 52 triệu đồng, giá mới là 420 triệu đồng.

Xe Hyundai Accent bản MT Tiêu chuẩn số VIN 2023 giảm 49 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 377 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh ưu đãi giảm giá sâu, nhiều đại lý còn tặng thêm film cách nhiệt, sơn gầm, thảm sàn da, ví da, vô lăng da,... có giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Cũng với xe Hyundai Accent số VIN 2023, một số đại lý khác lựa chọn chạy chương trình ưu đãi lên tới 45 triệu đồng hoặc tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng.

Như vậy, thời điểm này, giá bán của Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số VIN 2023 còn thấp hơn cả những mẫu xe hạng A như Kia Morning hay Toyota Wigo.

Một dòng xe khác cũng được giảm giá là Hyundai Grand i10. Theo đó, một số đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi lên đến 20-30 triệu đồng cho khách hàng mua xe tuỳ bản.

Trong khi đó, theo thông báo của Honda Việt Nam, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 2/2024, khách hàng mua xe Honda sẽ được ưu đãi bằng nhiều hình thức khác nhau tùy từng mẫu xe và phiên bản, đối với tất cả phiên bản sản xuất năm 2023.

Honda áp dụng mức ưu đãi hấp dẫn cho mẫu xe chủ lực của hãng - City - các bản sản xuất năm 2023.

Honda City chạy nhiều chương trình khuyến mại và giao xe ngay. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, hai bản G giá 559 triệu đồng và L 589 triệu đồng tặng 100% lệ phí trước bạ và 30 triệu đồng tiền mặt, tức tổng mức giảm gần 90 triệu đồng.

Đối với bản Honda City RS giá 609 triệu đồng, khuyến mãi áp dụng 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm hơn 30 triệu đồng.

Honda CR-V còn tồn sản xuất 2023 được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, áp dụng cho hai bản G, L, tức giảm giá khoảng 50-55 triệu đồng. Riêng bản G còn được giảm tiền mặt 30 triệu đồng.

Một hãng xe khác đến từ Nhật Bản cũng được giảm giá mạnh là Subaru.

Subaru Việt Nam công bố chương trình ưu đãi cho khách mua xe tháng 2/2024 với mức giảm giá cao nhất mà khách hàng có thể nhận được lên tới 250 triệu đồng.

Cụ thể, Subaru Forester iS EyeSight được ưu đãi tiền mặt với mức 250 triệu đồng. Trừ vào giá bán, Subaru Forester bản cao cấp nhất chỉ còn 949 triệu đồng.

Phiên bản được ưu đãi cao thứ hai là Subaru Forester iL EyeSight ở mức 230 triệu đồng. Trừ vào giá bán, số tiền khách phải trả để mua xe thực tế là 869 triệu đồng.

Cuối cùng, Subaru Forester iL được ưu đãi 170 triệu đồng, đưa giá bán xe thực tế xuống còn 799 triệu đồng.

Ngoài ra, tùy từng phiên bản, khách mua xe còn nhận được thêm các phần quà như bộ bốn gối tựa đầu, gập gương tự động và 5 năm bảo hành không giới hạn số kilomet.

Các mẫu xe Subaru nhận được ưu đãi này đều được sản xuất năm 2023.

Subaru Forester iL được ưu đãi 170 triệu đồng, đưa giá bán xe thực tế xuống còn 799 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong tháng 2/2024, khách hàng mua 3 mẫu xe Nissan là Almera, Navara và Kicks sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, khi mua 3 mẫu xe Nissan Almera, Navara và Kicks, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời nhận quà tặng là một lượng vàng SJC. Ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng tùy theo phiên bản và năm sản xuất. Còn quà tặng một lượng vàng SJC có thể quy đổi ra tiền mặt.

Hiện Nissan Almera ở Việt Nam có 2 phiên bản là CVT và CVT cao cấp với giá bán từ 539 - 595 triệu đồng, uu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương với giá trị từ 54 - 60 triệu đồng, tùy theo phiên bản và tỉnh, thành phố đăng ký.

Trong khi đó, Nissan Navara có 3 phiên bản là EL 2WD, VL 4WD và PRO-4X, giá bán từ 699 - 970 triệu đồng. Nissan Kicks với chương trình khuyến mãi dành cho bản V có giá 858 triệu đồng. Khi mua mẫu SUV cỡ B này trong tháng 2/2024, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền 86 triệu đồng.

Theo số liệu bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 1/2024 đạt 19.243 xe, trong đó có 14.745 xe du lịch; 4.390 xe thương mại và 108 xe chuyên dụng, giảm 50% so với tháng 12/2023. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 9.783 xe, giảm 59% so với tháng 12/2023 và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.460 xe, giảm 36% so với tháng 12/2023.

VAMA cũng cho biết, doanh số bán hàng tháng 1/2024 của cả xe lắp ráp trong nước cũng như xe nhập khẩu đều tăng 11% so với cùng kì năm ngoái.

Tác giả: Phạm Duy

Nguồn tin: Báo VTC