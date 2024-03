Mẫu xe nhiều người tìm mua, giảm giá tới 41 triệu đồng ngay đầu năm mới

Hyundai Creta là mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2023, với doanh số bán hàng đạt mức 10.719 xe. Kết quả này có được chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm xe được bán ra trên thị trường. Mẫu B-SUV Creta đã thực sự chinh phục được khách hàng ở thiết kế hiện đại, tính năng cao cấp cùng hàng loạt các trang bị an toàn.

Hyundai Creta là dòng xe được nhiều người yêu thích

Nhằm tri ân người tiêu dùng Việt Nam đã tin tưởng ủng hộ thương hiệu và sản phẩm Hyundai, đồng thời nhằm tạo cơ hội cho khách hàng có thêm sự lựa chọn mẫu SUV chất lượng với khả năng tiếp cận dễ dàng hơn, HTV đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ khuyến nghị của Creta với cụ thể như sau:

Hyundai Creta được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu, và chuyển sang sản xuất trong nước vào tháng 4/2023. Chiếc xe ghi dấu ấn với khách hàng và thị trường ở thiết kế cơ bắp, mạnh mẽ theo phong cách Parametric Dynamic - Động lực học tham số, DNA thiết kế trên các mẫu xe Hyundai hiện nay.

Creta được trang bị hàng loạt những tính năng hiện đại như đèn chiếu sáng full LED, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử, hệ thống làm mát ghế,…Sức mạnh của xe đến từ động cơ SmartStream thế hệ mới nhất của Hyundai với dung tích 1.5L và công suất 115 mã lực đi cùng hộp số vô cấp thông minh iVT. Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, Creta được trang bị hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống 6 túi khí,…

Giá bán lẻ khuyến nghị mới của Hyundai Creta được áp dụng từ tháng 3/2024 trên toàn bộ hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền toàn quốc.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: giadinhonline.vn