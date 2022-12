Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên dùng kéo đâm chết đối thủ

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phúc (17 tuổi, ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 2/12, Phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại tầng 2 quán H.H., thuộc tổ 6, thị trấn Bảo Lạc. Lúc này tại quán có một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu, trong đó có Hoàng Văn Q. (29 tuổi, trú tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc).

Phạm Hoàng Phúc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, trong khi nhậu, Q. có sang bàn của Phúc mời rượu để "giao lưu". Sau đó giữa Q. và Phúc xảy ra to tiếng, cãi vã. Do bức xúc và sẵn có hơi men trong người, Phúc đi xuống tầng một của quán H.H., để tìm hung khí đánh Q.

Sau khi tìm được một chiếc kéo, Phúc quay lại quán nhậu thì thấy Q. đang đứng bên đường. Lập tức, Phúc đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Q. khiến anh này tử vong.

Sau khi gây án xong, Phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng. Đến rạng sáng ngày 3/12, Phúc đã đến Công an huyện Bảo Lạc đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí