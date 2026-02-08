Mẫu SUV C nào bán chạy nhất Việt Nam năm 2025?

Trong đó Ford Territory là mẫu xe ghi nhận mức doanh số tăng ấn tượng nhất, tới 57,3% so với năm 2024. Mẫu xe SUV C từ thương hiệu Mỹ đã bán được 12.786 chiếc tại Việt Nam năm 2025, qua đó củng cố vị trí số 2 trong phân khúc.

Bất chấp mức tăng trưởng "nóng" từ đối thủ, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hấp dẫn ấn tượng với khách hàng Việt khi ghi nhận doanh số 17.262 chiếc trong năm qua. Qua đó, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì vị trí mẫu SUV hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam.

Ở vị trí số 3 và 4 lần lượt là VF7 và Hyundai Tucson, hai mẫu xe này đã có màn rượt đuổi doanh số ấn tượng trong năm 2025. Kết thúc năm, cả hai đều ghi nhận mức tăng trưởng so với năm 2024, trong đó Tucson tăng tới 39,1%.

Honda CR-V tiếp tục giữ vị trí số 5 trên thị trường SUV hạng C năm 2025 dù ghi nhận mức doanh số giảm nhẹ. Trong khi đó KIA Sportage lại có một năm kinh doanh kém khi giảm tới 41,9% so với năm 2024.

Và cuối cùng, dù mới được bán ra tại thị trường Việt Nam vào tháng 12/2025, nhưng Mitsubishi Destinator đã có màn "chào sân" không thể ấn tượng hơn với 2.377 xe bán ra riêng trong tháng 12/2025, thậm chí còn cao hơn mức doanh số cả năm của Sportage. Đây chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng thách thức vị trí số 1 của Mazda CX-5 trong năm 2026 này.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn