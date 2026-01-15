Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ quý I năm 2026

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Trong quý, tình hình Nhân dân trên địa bàn ổn định, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, tham gia góp ý vào các văn kiện và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Trong quý IV năm 2025, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đã bám sát chương trình công tác của từng đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tình hình dư luận xã hội để phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia góp ý vào các văn kiện và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh,…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Thành báo cáo công tác chuẩn bị Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ năm 2026”

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử và phối hợp xây dựng các nội dung cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người lao động; đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho 13 cặp đôi là công nhân, chăm lo đời sống cho người lao động được quan tâm với việc hỗ trợ 06 nhà "Mái ấm Công đoàn”…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng báo cáo các hoạt động của Hội trong quý I năm 2026

Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền vận động nông dân sản xuất vụ Đông năm 2025, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phục vụ sản xuất. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ hội viên khắc phục hậu quả lũ lụt; trao tặng 03 “Mái ấm tình thương” và 200 chăn ấm cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp, phòng chống IUU; tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh triển khai Chiến dịch "Trao - Gói trăng trao em" đã vận động được hơn 10.000 suất quà và tổ chức Hành trình "Gói trăng trao em" tại 4 điểm, trao tặng 400 thùng sữa cùng gần 2.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh thông qua việc phát hành bản tin hữu nghị, duy trì trang thông tin điện tử tổng hợp đa ngôn ngữ (lhhnna.org.vn) và phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu hữu nghị kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên, cộng tác viên tích cực hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, tham gia các cuộc thi do Trung ương và địa phương tổ chức; tổ chức Tọa đàm khoa học “Thơ Nghệ An giai đoạn 2023- 2025”…

Tại hội nghị, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã báo cáo làm rõ một số khó khăn trong quá trình hoạt động liên quan đến đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị cấp xã; bố trí kinh phí hoạt động của các Hội…

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện trong quý IV năm 2025 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về nhiệm vụ trong quý I năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương nhiệm kỳ 2026 – 2031. Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; hoàn thành việc hiệp thương vòng 2 trước ngày 02/02/2026, tổ chức hiệp thương vòng 3 trước ngày 14/02/2026; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Rà soát, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các hộ nghèo, hộ khó khăn, các gia đình chính sách để phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và tổ chức hỗ trợ để mỗi người, mỗi nhà được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đủ đầy. Thăm hỏi, động viên người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân Tết cổ truyền kịp thời, chu đáo. Lan tỏa Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ năm 2026”.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là không sử dụng, buôn bán pháo nổ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Tăng cường xây dựng, củng cố Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã và khối, xóm vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, sát dân, gần dân. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là vùng đặc thù; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Thực hiện tốt công tác nắm và tổng hợp báo cáo tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, những nơi có tiềm ẩn phức tạp; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng giải quyết kiến nghị, đề xuất, bức xúc của Nhân dân. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là vùng đặc thù…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn