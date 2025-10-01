Nguồn tin: nghean.gov.vn
Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ A vừa có lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão BUALOI - Bão số 10 gây ra.
Lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão BUALOI - Bão số 10 gây ra
