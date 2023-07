Mất tiền vì tài khoản ChatGPT

Hứa nâng cấp ChatGPT Plus để lấy thông tin thẻ tín dụng Hiện Open AI chưa hỗ trợ mua dịch vụ Plus trên ChatGPT bằng thẻ Việt Nam nên hầu hết người có tài khoản ChatGPT Plus đều phải sử dụng thẻ ảo quốc tế, mượn thẻ từ người thân ở nước ngoài. Lợi dụng điều này, kẻ xấu hứa hẹn sẽ nâng cấp được bằng thẻ tín dụng chính chủ (do ngân hàng Việt Nam phát hành). Theo các chuyên gia bảo mật, chúng sẽ đưa ra những trường hợp nâng cấp thành công, mà thực chất là giả mạo, để yêu cầu chủ thẻ chụp thông tin thẻ. Nếu cung cấp, nạn nhân sẽ dễ dàng bị mất tiền trong tài khoản.