Mất gần 9 tỷ đồng vì nghe lời 'bạn trai online' đầu tư tiền ảo

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, qua mạng xã hội, chị T (sinh năm 1981; trú tại Hà Đông, Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với một người đàn ông. Sau đó, hai bên phát sinh tình cảm, đối tượng hướng dẫn chị tham gia đầu tư tiền ảo. Do tin tưởng, ban đầu, chị T đầu tư số tiền nhỏ và có lãi, rút tiền ra được. Từ đó, chị T tham gia chuyển nhiều tiền hơn để mua bán tiền ảo.

Đến ngày 25/3/2025, số tiền lãi trên hệ thống đã lên đến khoảng 19 tỷ đồng. Chị T muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng nhưng không rút được. Hệ thống yêu cầu chị H phải nộp tiếp 5% tổng số tiền hiện có, tương ứng với khoảng 1 tỷ đồng thì mới rút được tiền về. Lúc này, chị T phát hiện bản thân đã bị lừa đảo.

Chị T đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Tổng số tiền chị T bị lừa là gần 9 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo, thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo "giăng bẫy".

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online. Không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.

"Đặc biệt, các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận", Công an TP Hà Nội nêu rõ, đồng thời khuyến cáo: "Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật".

Tác giả: Minh Trang

Nguồn tin: baophapluat.vn