Truy nã 9X "giúp" đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền

Ngày 2/4, Công an TP.Hà Nội thông tin, đơn vị này đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1993; Nơi thường trú: Ngòi Chẹo, Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, khoảng cuối tháng 2/2023, qua trang mạng xã hội Facebook bà L.T.T.H. (SN 1967, Trú tại Hà Nội) được tài khoản "Quang Dũng" làm quen và mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch có tên Dream Numbers để kiếm lời.

Đối tượng này hướng dẫn bà H. tạo tài khoản trên sàn, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng để nạp tiền, sau đó sẽ có "chuyên gia" giúp bà H. thực hiện giao dịch, cuối ngày tài khoản sẽ sinh lời.

Tin tưởng đối tượng, từ 21/2/2023 đến ngày 16/3/2023, bà H. đã chuyển tổng số tiền 608.000.000 đồng đến các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng.

Quá trình tham gia đầu tư trên, bà H. chỉ rút về được 8.168.394 đồng, đối với số tiền 599.831.606 đồng còn lại, đối tượng yêu cầu bà H. nộp các "khoản phí mới" thì mới có thể rút.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng Nguyễn Văn Tuân đã thuê 32 tài khoản ngân hàng với giá khoảng 900.000 đồng/tài khoản/tháng sau đó chuyển cho đối tượng người Đài Loan (chưa rõ nhân thân) thuê lại với giá khoảng 1.800.000 đồng/tài khoản/tháng để kiếm lời.

Một trong số các tài khoản ngân hàng này chính là tài khoản liên kết với ứng dụng mà bà H đã chuyển tiền, được đối tượng sử dụng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã triệu tập nhiều lần nhưng đối tượng Nguyễn Văn Tuân vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tuân ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn