Măng khô rất ngon nhưng 4 nhóm người càng ăn càng hại sức khỏe

Măng khô là nguyên liệu phổ biến trong món ăn ngày Tết của người Việt. Ảnh: Tạo bởi AI.

Măng khô là một trong những món ăn truyền thống của người Việt, đặc biệt trong những dịp lễ Tết. Đây là loại thực phẩm khô được làm từ măng tươi bằng cách phơi khô tự nhiên hoặc nướng, giữ được chất xơ và hương vị umami tự nhiên.

So với măng tươi, măng khô dễ bảo quản và có hương vị đậm đà hơn, đặc biệt thích hợp cho các món hầm và kho.

Lợi ích khi ăn măng khô

Theo Sohu, măng khô không chỉ chứa nhiều protein, chất xơ và khoáng chất mà còn có giá trị y học độc đáo.

- Cải thiện khẩu vị, hỗ trợ tiêu hóa: Măng khô chứa chất nitơ màu trắng tạo nên mùi thơm đặc trưng, ​​có thể kích thích sự thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng tiêu hóa. Chúng cũng giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón cũng như các vấn đề khác về hệ tiêu hóa.

- Thanh nhiệt giải độc: Măng khô có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có thể làm giảm triệu chứng cảm lạnh và ho.

- Tống đờm ra ngoài: Măng khô có hàm lượng đường và chất béo thấp, giàu chất xơ, giúp giảm mỡ thừa trong cơ thể và làm tan đờm, huyết ứ.

- Giảm lượng đường trong máu: Măng khô có tác dụng hạ đường huyết và thích hợp cho người bệnh tiểu đường ăn vì có thể kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu.

Ai không nên ăn măng khô?

Theo Nhân dân Nhật báo, dù là món ăn bổ dưỡng, rất ngon khi nấu cùng thịt lợn, thịt bò hoặc một số thực phẩm khác, măng khô không phù hợp với một số nhóm người:

Người bị loét dạ dày hoặc loét tá tràng

Măng có hàm lượng chất xơ cao, có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Hơn nữa, măng có tính mát và dễ gây khó chịu đường tiêu hóa, đặc biệt khi ăn lúc đói, dễ dẫn đến đau bụng hoặc tiêu chảy. Nếu bạn thuộc nhóm này, nên chọn các loại thực phẩm nhẹ nhàng hơn thay vì măng.

Người bị suy thận hoặc sỏi thận

Những người mắc bệnh thận nên thận trọng khi ăn măng khô. Măng chứa lượng axit oxalic tương đối cao, có thể kết hợp với canxi trong cơ thể để tạo thành tinh thể canxi oxalat, do đó làm trầm trọng thêm các triệu chứng sỏi thận. Để bảo vệ sức khỏe thận, những người này nên giảm lượng măng ăn vào hoặc chần măng trước khi ăn để loại bỏ bớt axit oxalic.

Người bị dị ứng

Mặc dù bản thân măng không thường gây dị ứng, một số người có thể nhạy cảm với một số thành phần nhất định, gây ra các phản ứng dị ứng như ngứa da và mẩn đỏ. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng dị ứng nào với măng, hãy ngừng ăn ngay lập tức và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Trẻ nhỏ

Măng khô không phù hợp cho trẻ em trong giai đoạn phát triển. Axit oxalic trong măng tre có thể cản trở sự hấp thụ và sử dụng canxi và kẽm của cơ thể. Ăn măng khô quá nhiều dễ dẫn đến thiếu canxi, còi xương và thiếu kẽm ở trẻ em, gây chậm phát triển.

Để chọn mua và chế biến măng khô, người dân phải có những lưu ý nhất định. Ảnh: Savourthepho.

Cách chọn và chế biến măng khô an toàn

Để tránh mua phải măng có chứa chất bảo quản độc hại, bạn có thể nhận biết măng khô an toàn bằng những đặc điểm sau:

Màu sắc: Hơi vàng, tự nhiên, không phải màu đen

Kết cấu: Chắc chắn và đàn hồi khi chạm vào, không dễ bị gãy

Mùi: Tươi mát và dễ chịu, không có mùi mốc

Kích thước đồng đều: Toàn bộ miếng măng phải có độ dày đồng đều và vết cắt phẳng

Theo Baidu Health, để đảm bảo an toàn, cần tuân thủ các bước sau trước khi chế biến món ăn có măng khô:

- Ngâm măng: Ngâm măng ít nhất 1 ngày, tốt nhất là 2-3 ngày. Trong quá trình ngâm, thay nước 2-3 lần mỗi ngày để loại bỏ các chất có hại. Theo kinh nghiệm dân gian, ngâm măng trong nước vo gạo có thể khử mùi hăng và giúp măng mềm nhanh hơn.

- Luộc măng: Trước khi nấu, măng nên được luộc ít nhất 2-3 lần. Khi luộc, không đậy nắp để các chất hóa học bay hơi. Sau mỗi lần luộc, rửa sạch măng với nước lạnh để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất còn sót lại.

Mặc dù măng khô khó ngâm, không nên ngâm quá nhiều cùng một lúc. Hãy cố gắng chỉ ngâm lượng măng sẽ ăn mỗi lần, vì măng ngâm dễ bị chua và hư nếu để quá lâu.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn