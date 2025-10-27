Mang chảo sắt, nồi cơm điện đến đổi điện thoại

Nhân viên cửa hàng Xiaomi dùng ruột nồi cơm điện "hầm" smartphone của khách hàng. Ảnh: Xiaohongshu.

Vào dịp mua sắm tháng 10, thị trường smartphone lại sôi động với sự ra mắt của hàng loạt thiết bị mới từ các "ông lớn" như Oppo, Huawei, hay Xiaomi. Tuy nhiên, cùng với sự hiện đại hóa của smartphone, người dùng đối mặt với một bất cập lớn khi nâng cấp: nỗi ám ảnh mang tên chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm GB dữ liệu sang máy mới.

Phương thức truyền tải không dây truyền thống, nhất là trong các môi trường đông đúc, nhiễu sóng mạnh như cửa hàng, có thể chậm đến mức khó tin. Sự phiền toái này đã khai sinh ra những "bí kíp dùng chảo sắt, nồi cơm điện" để “đổi điện thoại" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chuyển dữ liệu với chảo, nồi cơm

Theo ghi nhận của trang công nghệ Lei Technology, các cửa hàng Xiaomi đang có một cách "độc lạ" để tăng tốc độ chuyển dữ liệu điện thoại. Nhiều người cho biết nhân viên sẽ lấy ra một chiếc chảo hoặc ruột nồi cơm điện và dàn dựng một màn trình diễn "hầm điện thoại trong nồi sắt" đầy hài hước.

"Úp lồng" điện thoại có thể tăng tốc độ chuyển dữ liệu gấp 2 - 3 lần. Ảnh: Weibo.

Các vật dụng được sử dụng rất đa dạng, phổ biến nhất là ruột nồi cơm điện vì chất liệu chắc chắn và quan trọng nhất là dễ tìm. Các lựa chọn khác bao gồm hộp bánh trung thu sắt, nồi kim loại, và thậm chí là hộp cơm trưa bằng thép không gỉ.

Dù chưa rõ ai là người khởi xướng, việc các cửa hàng chính hãng đều sử dụng vật dụng kim loại nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dữ liệu cho thấy đây là một "chiến lược" phổ biến.

Trong khi đó, Oppo lại chọn con đường chính thức hóa bằng việc ra mắt dịch vụ "O Flash Move" (Dịch Chuyển Nhanh O). Dịch vụ này sử dụng một thiết bị chuyên dụng gọi là "O Flash Transfer" - một chiếc hộp hợp kim nhôm, được lót đệm tản nhiệt và thiết kế chuyên nghiệp.

Bằng cách đặt cả hai điện thoại (cũ và mới) vào hộp, thiết bị cho phép kết nối và chuyển dữ liệu không dây tức thời với tốc độ ấn tượng, có thể đạt khoảng 200 MB/s.

Nguyên tắc "Lồng Faraday"

Lei Technology đã tiến hành một thử nghiệm so sánh để xác định hiệu quả thực tế của phương pháp chuyển dữ liệu bằng "hộp kim loại" với gần 100GB dữ liệu.

Trong môi trường văn phòng với hàng chục điểm phát Wi-Fi và nhiều thiết bị Bluetooth, việc chuyển dữ liệu không dây chỉ đạt tốc độ tối đa 55 MB/s và mất 52 phút để hoàn thành. Tuy nhiên, khi điện thoại được đặt trong hộp kim loại, tốc độ tăng vọt lên 130-140MB/s, rút ngắn tổng thời gian xuống chỉ còn 19 phút.

Trong môi trường nhà riêng yên tĩnh hơn với nhiễu tín hiệu tối thiểu, tốc độ chuyển dữ liệu trực tiếp đã nhanh hơn đáng kể, hoàn thành 100 GB trong khoảng 25 phút. Việc đặt điện thoại trong hộp kim loại không mang lại thay đổi đáng kể.

Kết quả thử nghiệm cho thấy rõ ràng chiến lược này thực sự hữu ích, nhưng hiệu quả rõ rệt và cần thiết nhất là khi môi trường xung quanh có nhiều tín hiệu không dây, nhiễu loạn.

Thiết bị O Flash Transfer chuyên dụng tại cửa hàng Oppo. Ảnh: Xiaohongshu.

Thực tế, tốc độ chuyển dữ liệu tăng vọt "thần kỳ" này không phải là phép màu, mà là ứng dụng đơn giản của một nguyên tắc vật lý Lồng Faraday (Faraday cage).

Đây là cấu trúc kim loại dẫn điện có khả năng che chắn điện từ, chặn và phân tán sóng bên ngoài, tạo ra một "vùng tinh khiết" bên trong (tương tự hiện tượng mất sóng điện thoại trong thang máy kim loại).

Cụ thể, việc sử dụng hộp kim loại giải quyết triệt để hai vấn đề lớn của truyền tải không dây. Hộp hoạt động như lớp chắn nhiễu điện từ bên ngoài, loại bỏ tín hiệu tạp từ Wi-Fi và Bluetooth xung quanh. Từ đó nó giúp kết nối tốc độ cao giữa hai thiết bị diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn hay suy giảm tốc độ.

Đồng thời, hộp kim loại cũng giúp tập trung tín hiệu nội bộ. Sóng Wi-Fi do điện thoại phát ra sẽ được phản xạ trong không gian hẹp, tạo ra một trường tín hiệu mạnh mẽ và tập trung hơn, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của ăng-ten.

Sự kết hợp giữa loại bỏ nhiễu và tăng cường tín hiệu nội bộ giúp giao thức truyền tải tự động đẩy tốc độ lên cao hơn đáng kể, thường là tăng gấp đôi hoặc nhiều lần.

Mặt trận cạnh tranh mới

Việc các thương hiệu lớn như Xiaomi và OPPO áp dụng "mẹo" độc đáo này phản ánh một xu hướng quan trọng của ngành công nghiệp. Khi sự đổi mới về phần cứng (chip, màn hình, camera) đang dần đạt đến ngưỡng bão hòa, trọng tâm cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đang dịch chuyển sang các yếu tố khác.

Cụ thể, trải nghiệm thay điện thoại là tương tác dịch vụ đầu tiên ngay sau khi mua sản phẩm, có vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng ban đầu của người dùng về thương hiệu.

Bằng cách biến một mẹo vặt đơn giản, hiệu quả thành một dịch vụ được tiêu chuẩn hóa và dễ dàng cảm nhận - thông qua hộp kim loại "tự chế" hay một thiết bị chính thức, các nhà sản xuất đang phát đi thông điệp: kỷ nguyên giành chiến thắng trên thị trường chỉ bằng nâng cấp thông số kỹ thuật phần cứng có lẽ đã chấm dứt.

Tương lai sẽ thuộc về những thương hiệu giải quyết tốt nhất các vấn đề thực tế, hữu hình mà người dùng gặp phải.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn