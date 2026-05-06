Màn kịch 'đưa con đi học' của cha dượng bất nhân

Ngày 23/3, sau khi ăn sáng ở nhà, Adachi, 11 tuổi, được cha dượng đưa đến trường tiểu học Sonobe ở thành phố Nantan, tỉnh Kyoto. Từ đó, không ai nhìn thấy cậu bé.

Vụ mất tích bí ẩn của Adachi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên cả nước. Hơn 1.000 cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động cho cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rộng rãi, cập nhật từng diễn biến.

Ba tuần sau, vào ngày 13/4, cảnh sát tìm thấy thi thể Adachi trong rừng trên núi cách trường học khoảng 2 km. Cậu bé nằm ngửa, không có vết thương ngoài rõ ràng nên không thể ngay lập tức xác định nguyên nhân tử vong.

Cuộc điều tra của cảnh sát hé lộ nhiều điểm bất thường liên quan đến sự mất tích của Adachi.

Chiếc giày, cặp sách vứt trên núi

Adachi thường ngồi xe buýt của nhà trường để đi học mỗi ngày. Nhưng vào 23/3, cha dượng Yuuki Yamamoto đề nghị lái xe đưa cậu bé đi.

Khi đến trường, Yuuki không đỗ xe ở nơi quy định mà dừng tại bãi đậu xe cách đó 200 m.

8h30, giáo viên chủ nhiệm phát hiện Adachi vắng mặt lúc điểm danh, nhưng do trường bận tổ chức lễ tốt nghiệp, mãi đến 11h50 mới có người liên lạc với mẹ cậu bé. Camera giám sát cho thấy Adachi không xuất hiện ở trường ngày hôm đó, không giáo viên hay bạn cùng lớp nào nhìn thấy cậu bé.

Sau khi nhận được thông báo từ trường học, Yuuki gọi cảnh sát, khẳng định đã đưa Adachi đến trường vào khoảng 8h và chủ động tham gia tìm kiếm đứa trẻ. Hôm sau, Yuuki bắt đầu phát tờ rơi tìm người mất tích gần trường và liên hệ với đội cứu hỏa địa phương nhờ trợ giúp.

Cảnh sát tìm kiếm cậu bé mất tích ở Nantan, Kyoto. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện một số chi tiết kỳ lạ. Ngày 25/3, một chiếc giày được tìm thấy bên đường mòn trong khu vực rừng núi cách trường Sonobe khoảng 6 km về phía tây, trùng khớp với đôi giày mà Adachi mang vào ngày mất tích.

Ngày 29/3, cặp sách của Adachi được tìm thấy trên núi, cách trường khoảng 3 km về phía tây. Tuy nhiên trước đó, sở cứu hỏa đã tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực này mà không thấy gì. Kỳ lạ hơn, ngày 25/3 trời mưa, nhưng cặp sách lại không bị ướt.

Cảnh sát suy luận rằng chiếc cặp sách được đặt ở đó sau khi trời mưa, dường như có người cố tình đánh lạc hướng cuộc tìm kiếm.

Thủ đoạn giấu thi thể

Đào sâu điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm đáng ngờ liên quan đến người cha dượng 37 tuổi. Kiểm tra ôtô của Yuuki, họ thấy một số dữ liệu hành trình vào ngày Adachi mất tích đã bị xóa một cách cố ý. Trích xuất hồ sơ điện thoại của Yuuki, cảnh sát phát hiện anh ta đã nhiều lần tìm kiếm trực tuyến các nội dung như "cách dừng camera hành trình", "cách xóa dữ liệu" và "cách phi tang xác".

Vào ngày xảy ra vụ việc, Yuuki bị camera an ninh ở bãi đậu xe gần trường ghi lại hình ảnh đang đi bộ một mình, không hề thấy bóng dáng Adachi.

Khi bị truy vấn, Yuuki thú nhận với cảnh sát: "Sau khi đưa Adachi đến trường, tôi lái xe đến một địa điểm khác trong thành phố và siết cổ thằng bé trong xe".

Nhờ phân tích dữ liệu vị trí từ điện thoại di động và hệ thống định vị trên xe của Yuuki, cảnh sát cuối cùng đã xác định được vị trí vứt xác và tìm thấy thi thể Adachi trên núi, cách trường học khoảng 2 km về phía tây nam, vào ngày 13/4.

Cảnh sát điều tra tại khu vực tìm thấy thi thể Adachi, tối 13/4. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Cặp sách và chiếc giày được tìm thấy trước đó nằm cách trường học lần lượt 3 km và 6 km về phía tây, tạo thành một tam giác với vị trí thi thể. Cảnh sát suy luận rằng Yuuki đã cố tình vứt bỏ các vật dụng theo hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng lực lượng tìm kiếm và kéo dài thời gian cho bản thân.

Theo lời khai, để tránh bị phát hiện, Yuuki đã di chuyển và giấu xác ở nhiều địa điểm khác nhau sau khi gây án. Theo dõi hoạt động của đội tìm kiếm, anh ta giấu tạm thi thể trong một nhà vệ sinh công cộng chỉ cách nhà Adachi 5 phút lái xe, cuối cùng vứt xác trên núi.

Ngày 16/4, cảnh sát bắt Yuuki vì nghi ngờ phạm tội vứt bỏ thi thể. Vụ án vẫn đang được điều tra.

Giáo sư Yasushi Fujii thuộc khoa Tâm lý học, Đại học Meisei ở Tokyo, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fuji TV: "Hành vi chủ động báo cảnh sát và phát tờ rơi của Yuuki là một trong những thủ đoạn để dàn dựng câu chuyện che đậy tội ác. Bằng cách đó, Yuuki biến mình từ thủ phạm thành nạn nhân và theo dõi sát tiến trình điều tra để có thể kịp thời di chuyển thi thể".

Mâu thuẫn cha dượng - con riêng

Sau khi Yuuki bị bắt, thông tin về gia đình này nhanh chóng được truyền thông tiết lộ.

Yuuki quen biết mẹ của Adachi, Ako, khi cùng làm việc tại nhà máy điện tử ở thị trấn lân cận. Yuuki là trưởng bộ phận quản lý chất lượng của nhà máy, được đồng nghiệp nhận xét "hiền lành, trầm lặng, chăm chỉ và giỏi máy tính". Còn Ako có diện mạo xinh đẹp, tính cách hướng ngoại.

Ako ly dị từ lúc con trai chưa đầy một tuổi. Yuuki cũng đã có vợ lớn hơn nhiều tuổi và một đứa con khoảng 10 tuổi. Tháng 12/2025, Yuuki quyết định ly dị rồi tái hôn với Ako, nhận Adachi làm con nuôi.

Cảnh sát đến nhà của gia đình Adachi, ngày 15/4. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Sau khi kết hôn, Yuuki ở rể tại nhà Adachi. Bố mẹ Ako ban đầu phản đối cuộc hôn nhân này, khi Yuuki chuyển đến cũng không chính thức thông báo cho họ. Bà ngoại Adachi từng phàn nàn Yuuki không chào hỏi khi đụng mặt bà ở nhà, cảm thấy chồng thứ hai của con gái không đáng tin cậy nhưng bất lực vì Ako luôn làm theo ý mình.

Adachi không hề che giấu sự bất mãn đối với người cha dượng đột nhiên xuất hiện. Cậu bé nói với các bạn cùng lớp: "Có một ông chú kỳ lạ đến ở nhà mình, lúc nào cũng cãi vã, mình rất ghét ông ta". Khi ai đó nhắc đến tên cha dượng, Adachi nói thẳng thừng: "Mình căm ghét cha dượng".

Một bạn cùng lớp của Adachi kể rằng đã chứng kiến Yuuki đánh cậu bé rất tàn bạo. Khi người bạn đó hỏi chuyện gì xảy ra, Adachi chỉ trả lời "Đừng hỏi về gia đình mình".

Ngày 19/3, vài ngày trước khi Adachi mất tích, Yuuki đột nhiên xin nghỉ phép với lý do "không khỏe". Sáng ngày Adachi mất tích, anh ta liên lạc lại với nhà máy, nói rằng "trong nhà xảy ra chuyện".

Gia đình ba người đã lên kế hoạch đi du lịch Trung Quốc trong kỳ nghỉ xuân, vé máy bay khởi hành đặt vào ngày 24/3 - một ngày sau khi Adachi mất tích.

Tác giả: Tuệ Anh

