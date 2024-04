Mai Linh hay Mai Love

Xe taxi MaiLove Nghệ An

Xe taxi Tập đoàn Mai Linh, Nghệ An

Ông Nguyễn Quang Hoa, một CCB ở phường Cửa Nam, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi đón một xe Taxi màu xanh lá cây của hãng Mai Linh từ đường Quang Trung (Tp Vinh- PV), xuống bệnh viện Đa khoa Nghệ An với giá tiền theo đồng hồ tính cước là 100 ngàn. Nhưng khi thanh toán bằng thẻ do công ty Mai Linh tặng, thì lái xe không chấp nhận, phải thanh toán bằng tiền mặt. Nhiều CCB và hành khách đi xe taxi khác cũng gặp tình huống tương tự như ông Hoa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của các CCB về vấn đề nói trên. Phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã gặp và trao đổi với ông Nguyễn Cảnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An, thuộc Tập đoàn Mai Linh (Là đơn vị đang vận hành, kinh doanh taxi Mai Linh). Ông Thắng khẳng định: “Không thể có chuyện lái xe trong hệ thống Mai Linh, từ chối thanh toán bằng thẻ miễn phí đối với khách hàng”. Để làm rõ ông Thắng tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa đại diện Công ty MaiLinh Nghệ An với các CCB, khách hàng đã bị từ chối thanh toán bằng thẻ miễn phí (Voucher). Tại cuộc đối thoại này, mọi vấn đề được sáng tỏ: Do nhầm lẫn, nên các CCB - Khách hàng đã đặt xe Taxi Mai Love, không phài Mai Linh nên bị tài xế Taxi Mai Love từ chối, không chấp nhận thanh toán bằng thẻ Voucher mà Công ty Mai Linh đã phát hành. Theo ông Thắng thì không chỉ các bác CCB hôm nay đã nhầm lẫn, mà còn có rất nhiều khách hàng khác bị nhầm lẫn giữa Mai Linh và Mai Love trong thời gian qua.

Như vậy, đằng sau chuyện nhầm lẫn giữa Taxi MaiLinh và xe Taxi MaiLove của các CCB là cả một vấn đề cần phải minh định, rạch ròi dưới góc độ văn hóa kinh doanh và pháp lý. Bởi theo quan sát của chúng tôi, thì hiện nay cùng với các hãng xe khác tham gia thị trườngTaxi tại Nghệ An, thì hai hãng taxi Mai Linh và taxi Mai Love đều sử dụng màu xanh đậm làm màu sắc đặc trưng. Cùng với đó là một số yếu tố nhận diện khác cũng tương đối giống nhau. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự nhẫm lẫn của khách hàng, khi lựa chọn dịch vụ di chuyển bằng xe Taxi.

Lý giải về một số yếu tố “giống nhau” này, ông Thắng giải thích: “Taxi MaiLove có số tổng đài 575757 thuộc Công ty TNHH vận tải quốc tế Sơn Nam (Có địa chỉ tại Vinh), không liên quan đến Tập đoàn Mai Linh. Tại Nghệ An, chỉ duy nhất Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An ( Taxi Mai Linh) thuộc Tập Đoàn Mai linh với đặc điểm nhận dạng như sau: Xe sử dụng màu sơn xanh đậm, đèn mào màu vàng có số 1055. Lôgo Mai Linh và số điện thoại tổng đài (thống nhất trên toàn quốc) là:1055 không cần bấm mã vùng.

Để tìm hiểu rõ hơn về các quy định nhận diện, sử dụng màu sắc trong hoạt động kinh doanh taxi, chúng tôi được ông Nguyễn Sỹ Thắng, trưởng phòng quản lý vận tải - Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết: Trước đây tại Nghị định 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có quy định về màu sơn như sau:“... doanh nghiệp, hợp tác xã phải đăng ký trang trí màu sơn đặc trưng thống nhất trên nền màu sơn đăng ký của phương tiện (không trùng với trang trí màu sơn đã đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã trước đó)...”.Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP hiện đang có hiệu lực, thì không quy định về màu sơn bắt buộc của xe taxi...

Ông Trưởng phòng quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải Nghệ An cũng xác nhận: Tuy có màu xe xanh giống nhau, nhưng taxi Mai Love thuộc Công ty TNHH vận tải quốc tế Sơn Nam, con taxi Mai Linh thuộc tập đoàn Mai Linh.

Như vậy, phải chăng quy định hiện nay (Nghị định 10/2020/NĐ-CP) đã có “Bước lùi”, so với quy định trước đó đã hết hiệu lực (Nghị định 93/2012/NĐ-CP). Trong khi đó, Quyền được biết và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ của khách hàng vẫn là một trong những “quyền” được pháp luật bảo vệ. “Quyền” này phải được làm trung tâm trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động dịch vụ. Đặc biệt là dịch vụ Taxi.

Có sự nhận diện rõ ràng như vậy, những nhà cung cấp dịch vụ mới có trách nhiệm hoàn thiện chất lượng, nhằm xây dựng giá trị thương hiệu của mình. Vậy nên chăng cần phải sửa đổi, bổ sung thêm điều kiện bắt buộc “Đăng ký màu sơn đặc trưng cho xe ô tô trong hoạt động kinh doanh taxi” vào quy định hiện nay. Chỉ có như vậy, hoạt động kinh doanh đặc thù này mới đi vào quy củ. Khách hàng không bị nhầm lẫn, thiệt thòi trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho mình.

Tác giả: Sơn Hằng

Nguồn tin: cuuchienbinh.vn