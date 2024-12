Mặc kệ hàng xóm hò hét, cô gái vẫn lặng lẽ thực hiện một việc trên con đường bê tông mới đổ khiến nhiều người ngán ngẩm

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ ngang nhiên đi qua đoạn đường bê tông mới đổi để lại hàng chục dấu chân lồi lõm khác nhau khiến nhiều người ngán ngẩm.

Theo dõi hình ảnh cho thấy, vào khoảng 5h sáng ngày 22/12, trong lúc ngõ xóm còn vắng vẻ, một cô gái bất chấp lội từng bước đi qua đoạn đường mới đổ bê tông chưa kịp khô.

Đáng nói, chứng kiến sự việc, một người đàn ông hàng xóm đã chạy ra, nhoài người hô lớn để can ngăn nhưng cô gái vẫn cố chấp bước từng bước khiến cả đoạn đường in hẳn toàn vết chân.

Con đường đẹp đẽ bỗng trở nên xấu xí hơn quá nhiều. Chắc chắn người ta sẽ phải mất công để sửa chữa, láng lại còn đường này trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Dù chưa rõ sự việc trên xảy ra tại con ngõ nào nhưng dân mạng vô cùng bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh trên. Tất cả đều có ý phê phán, lên ánh hành vi kém ý thức, phá hoại của cô gái trong đoạn clip.

Nhiều người còn lên tiếng đề nghị các hộ dân trong xóm nên báo chính quyền, hoặc họp bàn lại để xuất xử lý hành vi phá hoại của cô gái trong đoạn clip và yêu cầu bồi thường bởi việc đổ bê tông cho đoạn đường này là đường đi chung của cả xóm chứ không riêng gì hộ gia đình nào.

Hiện đoạn clip trên vẫn khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn