Luyện võ ra oai với chú bò, người đàn ông gặp cảnh dở khóc dở cười

Theo đoạn clip ghi lại, một người đàn ông đứng trước một chú bò và sử dụng một thanh đao để luyện võ.

Người này liên tục múa thanh đao khiến chú bò có chút e dè nên lùi lại phía sau. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo khiến người đàn ông không thể tự đắc được nữa.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của người đàn ông trong lúc luyện võ)

Cụ thể, trong lúc múa võ, một phần của thanh đao đập trúng đầu khiến người đàn ông vội ngồi thụp xuống, ôm đầu đầy đau đớn. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người phải bật cười trước tình huống khó đỡ này của người đàn ông.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Về tận Nam Định rồi vẫn nghe thấy tiếng "keng". Làm tôi ôm cái đầu của tôi luôn"

"Xong phen này chắc chú ấy bỏ luyện võ quá"

"Lúc đầu chưa xem clip, mình tưởng người này bị con bò húc trúng. Ai ngờ đâu là chú ấy tự làm mình đau luôn".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn