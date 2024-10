Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 10-10-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1009/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 đơn vị, trong đó có Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là danh hiệu cao quý, ghi nhận những cống hiến, hy sinh của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị báo cáo kế hoạch, thời gian và công tác chuẩn bị cho buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt cán bộ cao cấp trong quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn và nghe các ý kiến phát biểu liên quan đến công tác chuẩn bị; công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện…

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt cán bộ cao cấp trong quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ.

Để buổi lễ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, nghiên cứu kỹ tài liệu, quy định buổi lễ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh xây kế hoạch; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trước trong và sau buổi lễ.

Dự kiến lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt cán bộ cao cấp trong quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn sẽ diễn ra trong tháng 12-2024.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân