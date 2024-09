Trung tướng Nguyễn Văn Viện được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Công an đang có đề nghị về việc xin ý kiến xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện được thực hiện theo quy trình xét khen thưởng quy định tại Điều 46, Nghị định số 98/2023/CP-NĐ ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Bộ Công an cho biết, các ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xét khen thưởng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Viện trong vòng 10 ngày (từ ngày 19 - 29/9/2024) xin vui lòng gửi về hòm thư: [email protected].

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Thanh Hà

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, sinh năm 1966, quê quán tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Ông từng công tác tại Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội; Trưởng Công an huyện Mỹ Đức; Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội.

Đến tháng 4/2018, với quân hàm Đại tá, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Ngày 1/6/2020, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Ngày 11/9/2020, Đại tá Nguyễn Văn Viện được thăng quân hàm lên Thiếu tướng. Đến năm 2023, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Tiêu chuẩn tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cá nhân gồm: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt. Có hành động anh hùng, mưu trí, dũng cảm, hy sinh quên mình, đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, được nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình nghiên cứu có giá trị đặc biệt đã được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn quốc. Có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, chuyên môn, nghiệp vụ thành thạo; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; có công lớn trong việc bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng đội.

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: congthuong.vn