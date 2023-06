Lực lượng Hải quan liên tiếp phối hợp bắt giữ các vụ ma túy

Đối tượng Kha Văn Bún (đứng giữa) và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, vừa qua, tại khu vực rừng núi bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Phà Đánh và Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Kha Văn Bún, sinh năm 1963, trú tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 607 viên ma túy tổng hợp, 1 dao mẹo.

Được biết, đối tượng Kha Văn Bún có 2 tiền án về ma tuý, mới ra tù về tại địa phương. Tuy nhiên, khi trở về sinh sống tại địa phương, qua theo dõi, lực lượng Công an phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan móc nối và tìm nguồn ma tuý để bán cho các con nghiện...

Tại khu vực biên giới phía Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1994, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp về hành vi nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra căn nhà của Nguyễn Hoàng Sơn gần khu vực biên giới, tổ công tác thu giữ tang vật 13 bọc nylon bên trong có chứa chất tinh thể rắn (nghi là ma túy).

Cùng thời gian này, Cục Hải quan Quảng Trị đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng người Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo nhận định chung của Tổng cục Hải quan, những tháng đầu năm, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm ma túy thường lợi dụng đường biên giới dài, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở; sự thông thoáng trong cơ chế, chính sách tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và các chính sách quản lý liên quan để trà trộn, cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Các vụ việc về ma túy do cơ quan hải quan bắt giữ qua tuyến đường bộ tập trung chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm như các cửa khẩu tuyến biên giới giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Tuyến đường biển cũng được đánh giá là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ xuất, nhập lậu chất ma túy, các loại tiền chất có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần không có giấy phép của cơ quan chức năng dưới danh nghĩa hàng kinh doanh.

Tuyến hàng không là địa bàn trọng điểm diễn ra hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào Việt Nam, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng với các loại ma túy tổng hợp, các loại tân dược có chứa chất gây nghiện, hướng thần, cần sa...

Với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp đấu tranh, 5 tháng đầu năm (kỳ từ 16/12/2022 đến 15/5/2023), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 93 vụ, 111 đối tượng; trong đó, cơ quan Hải quan chủ trì 46 vụ.

Tang vật ngành Hải quan thu giữ trong 5 tháng qua lên đến 546 kg và 8.624 viên ma túy (tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái) gồm: 0,9kg thuốc phiện; 4,5kg cần sa; 55,4kg heroin; 15kg cocain; 110kg và 8.400 viên ketamine; 43,7kg methaphetamine; 5,5kg ampheramine; 311kg và 224 viên MDMA; 2,1kg ma túy khác.

Tác giả: Hồng Vân

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn