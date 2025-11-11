Nghệ An: Triệt xóa nhóm đ.á.n.h b.ạ.c với nhiều đối tượng có t.i.ề.n á.n

Ngày 11/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự 09 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi phạm tội “Đánh bạc” trên địa bàn phường Cửa Lò và phường Trường Vinh bằng hình thức xóc đĩa, với sự tham gia của các đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động tinh vi. Đặc biệt trong nhóm có đối tượng Hoàng Đình Sơn (sinh năm 1974), trú tại phường Trường Vinh (thường gọi là Sơn “Chất” đã từng có 05 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Đánh bạc và 01 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy).

Đáng nói, địa điểm đánh bạc được các đối tượng chọn là những gia đình có người thân đã khuất, sau khi mai táng xong, lấy cớ đến nhà gia chủ chia buồn để đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc có quen biết, chơi với nhau từ trước, không cho những người không quen biết tham gia.

Tang vật vụ án Cơ quan Công an thu giữ

Hành vi của các đối tượng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng để đấu tranh có hiệu quả với nhóm đối tượng trên.

Tối 07/11/2025, lợi dụng thời điểm một gia đình phường Trường Vinh vừa tổ chức xong các thủ tục an táng người thân, Hoàng Đình Sơn cùng các đối tượng đã tới thắp hương rồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ngay trong một phòng kín tại nhà gia chủ. Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, 09 đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Tang vật thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt, 03 điện thoại di động và các vật chứng khác. Ngoài Hoàng Đình Sơn, 08 đối tượng khác, trong đó có 07 đối tượng cùng trú tại phường Trường Vinh cũng bị Cơ quan Công an bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1973, có 02 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản và Chứa chấp hoạt động mại dâm); Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1973, có 03 tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích, Đánh bạc và Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Vũ Quang Khánh (sinh năm 1978, đã có 02 tiền án về tội Đánh bạc); Ngô Xuân Quyết (sinh năm 1973, có 01 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy); Hoàng Nghĩa Quỳnh (sinh năm 1972); Nguyễn Công Lữ (sinh năm 1977); Nguyễn Phúc Sơn (sinh năm 1988) và Lê Văn Duẩn (sinh năm 1972, trú tại xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng lấy lời khai Hoàng Đình Sơn

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Hành vi lợi dụng đám tang, đám hiếu để tổ chức đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội cần loại trừ. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Do vậy, người dân cần lên án, tố giác tội phạm, không chấp chứa các đối tượng xấu lợi dụng việc tang, hiếu để đánh bạc gây mất ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn