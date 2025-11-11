Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm đ.ánh bạc liên xã

Công an xã Minh Châu bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Châu phát hiện nổi lên ổ nhóm gồm các đối tượng trên địa bàn xã Minh Châu và các địa phương lân cận như: Quảng Châu, Đức Châu, Diễn Châu hoạt động đánh bạc với tang số lớn, do Thái Doãn Hổ (sinh năm 1974, trú tại xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Cán bộ Công an xã Minh Châu lấy lời khai đối tượng Thái Doãn Hổ

Để triệt xóa ổ nhóm trên, Công an xã Minh Châu đã tập trung điều tra, xác minh. Quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi: thường xuyên thay đổi địa điểm, chủ yếu tổ chức đánh bạc tại các ngôi nhà kiên cố, có tường rào cao, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người cảnh giới nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng.

Tang vật thu giữ

Đến khoảng 16 giờ 40 phút ngày 09/11/2025, tại xóm 6, xã Minh Châu, Công an xã Minh Châu chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang Thái Doãn Hổ và 07 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 01 bộ bài túlơkhơ, 08 điện thoại di động, 01 ôtô, 04 xe máy và 168.500.000 đồng tiền mặt.

Theo Công an xã Minh Châu, đối tượng Thái Doãn Hổ đang chấp hành án treo về tội đánh bạc. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn