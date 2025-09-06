Thời gian:
Lửa đang cháy dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng ở Nha Trang, thương vong hiện chưa xác định

Lực lượng chức năng đang tìm cách dập lửa tại một căn nhà 5 tầng ở khu vực Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khoảng 19 giờ ngày 6-9, người dân báo cháy lớn tại địa chỉ 143 đường Thái Nguyên (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử 4 xe chuyên dụng đến để tham gia cứu chữa.

Căn nhà 5 tầng gồm 4 tầng chính 1 tầng thượng. Căn nhà đang kinh doanh dụng cụ khóa cửa, máy cưa tay.

Thương vong hiện chưa rõ. Tuy nhiên theo người dân, thời điểm xảy ra đám cháy không có ai trong nhà.

Đến 19 giờ 56 phút, nhiều chiến sĩ dùng thang để tiếp cận các tầng cao nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Đến 20 giờ ngày 6-9, ngọn lửa đang bùng phát mạnh hơn tại căn nhà 5 tầng tại vòng xoay Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

