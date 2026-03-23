Lựa chọn cây cảnh phù hợp để thu hút vận khí tích cực

Cây kim ngân hoa được xem là biểu tượng của sự giàu có và sung túc. Khi trồng thành giàn leo trước hiên hoặc dọc hàng rào, kim ngân hoa không chỉ tạo nên mảng xanh mát mắt mà còn mang ý nghĩa “tụ tài tụ lộc” cho gia đình. Ảnh: Internet
Hoa kim ngân có hai màu trắng và vàng, tượng trưng cho sự luân chuyển của may mắn. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, cây có sức sống tốt, ít sâu bệnh, phù hợp với nhiều điều kiện khí hậu nên rất được ưa chuộng. Ảnh: Internet
Dù vẻ ngoài mỏng manh, cây tường vi lại có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường. Ảnh: Internet
Trong quan niệm dân gian, hoa tường vi tượng trưng cho sự đoàn viên, hạnh phúc và cuộc sống sung túc. Ảnh: Vietnamnet
Những chùm hoa nở dày trước nhà được ví như hình ảnh gia đình đông vui, ấm êm. Ngoài ra, loài cây này còn thể hiện sự nền nếp và sự tiếp nối bền vững giữa các thế hệ. Ảnh: Vuonhoatuoi
Cây ngọc lan có thể cao từ 10–15m, tán lá xanh quanh năm và hoa trắng ngà hình chuông nhỏ. Ảnh: Facebook
Hương thơm của ngọc lan nhẹ nhàng, thanh khiết, mang lại cảm giác thư giãn. Vì vậy, hoa thường được dùng trong trang trí hoặc các dịp cúng lễ. Ảnh: Facebook
Ngọc lan tượng trưng cho sự bình an, trường tồn và may mắn. Nhiều người tin rằng trồng cây trước nhà sẽ giúp gia chủ gặp thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Ảnh: Facebook
Ngoài ra, cây còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn