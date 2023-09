Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang lên, cả nước tiếp tục có mưa

Mực nước lúc 7h ngày 28/9 trên các sông: sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 10,61m, dưới báo động (BĐ) 2 0,39m; sông Cả tại Dừa 21,5m, trên BĐ1 0,5m; tại Nam Đàn 4,96m, dưới BĐ1 0,44m; sông Thao, sông Hoàng Long còn dưới BĐ1.

Từ nay đến 29/9, lũ trên sông Thao (Yên Bái), sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái khả năng lên mức BĐ1, sông Đáy tại Phủ Lý lên mức BĐ1- BĐ2; sông Hoàng Long tại Bến Đế lên mức BĐ2, các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hòa Bình mực nước đỉnh lũ các sông ở mức BĐ2 - BĐ3; sông Bưởi (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) còn dưới mức BĐ1.

Cả nước tiếp tục hứng mưa, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Anh Đức)

Cũng theo cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa tiếp diễn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 28/9, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nghệ An đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Tại nội thành Hà Nội đang mưa vừa đến mưa to, gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15-30cm, một số tuyến phố có thể ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-40cm.

Ngoài ngập úng tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên các sông, suối nhỏ ở một số huyện thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An khi những địa phương này tiếp tục hứng mưa như trút nước.

Sơn La: Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La, TP Sơn La.

Hòa Bình: TP Hòa Bình, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn.

Lào Cai: Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Mường Khương,Văn Bàn, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, TP Lào Cai.

Yên Bái: Trấn Yên, TP Yên Bái, Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình.

Vĩnh Phúc: thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Yên.

Phú Thọ: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xã Phú Thọ, TP Việt Trì.

Tuyên Quang: Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên, TP Tuyên Quang.

Thái Nguyên: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Đại Từ.

Thanh Hóa: Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy.

Nghệ An: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC