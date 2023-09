Mưa lũ cuốn trôi hơn 1.100 con heo trong trang trại

Nước lũ tràn vào trang trại nuôi heo ở bản Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, Thanh Hóa - Ảnh do UBND xã Thanh Sơn cung cấp

Sáng 28-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đồng Văn Thanh - quản lý trang trại nuôi heo của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân, bản Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn - cho biết đến hơn 10h cùng ngày, thống kê mới nhất của đơn vị có 1.108 con heo bị mưa lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cuốn trôi hơn 1.100 con heo ở Thanh Hóa, chỉ bắt lại được 60 con

"Nước lũ đổ vào trang trại trong đêm quá nhanh nên anh em không kịp trở tay, dẫn đến 1.108 con heo bị cuốn trôi, thiệt hại ước tính hơn 3 tỉ đồng. Trang trại vừa đi vào hoạt động, chi phí đầu tư lớn, gặp trận thiên tai nặng nề khiến doanh nghiệp ngày càng khó khăn.

Doanh nghiệp rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước để trang trại tiếp tục tái đàn heo khi mưa lũ đi qua" - ông Đồng Văn Thanh chia sẻ.

Còn ông Lê Tiến Đạt - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân - cho biết phòng chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp đã và đang triển khai việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đối với trang trại nuôi heo của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân, bản Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện trang trại, chính quyền địa phương cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân đã tuyên truyền, vận động người dân khi bắt được heo bị sổng ra ngoài, trao trả lại cho trang trại.

Trang trại nuôi heo ở bản Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân chìm trong nước lũ - Ảnh do UBND xã Thanh Sơn cung cấp

Đến sáng 28-9, người dân xã Thanh Sơn và xã Thanh Xuân lân cận đã bắt, tự nguyện trao trả lại 60 con heo cho trang trại.

"Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bắt được heo còn sống thì trả lại cho trang trại.

Đối với số heo bị chết, phòng chuyên môn sẽ thu gom, thống kê, tiêu hủy theo quy định của pháp luật để đảm bảo vệ sinh môi trường" - ông Lê Tiến Đạt cho hay.

Theo ông Đạt, hiện nay chủ trang trại nuôi heo đang thống kê chi tiết thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với doanh nghiệp.

Trang trại này là một trong những đơn vị nuôi heo lớn nhất huyện Như Xuân, với quy mô khoảng 8.500 con heo.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ