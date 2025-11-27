Lũ trên các sông ở Đắk Lắk đang xuống nhưng nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Krông Ana và sông Srêpôk đang xuống, trong khi sông Ba có dao động. Hiện mực nước trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn ở dưới mức báo động 2; trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn ở trên mức báo động 2; trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn ở trên mức báo động 1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn và sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục dao động ở trên mức báo động 1. Ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc của địa phương này tiếp tục hiện hữu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức 1. Lũ có thể gây ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội tại các vùng trũng thấp.

Về tình hình thời tiết biển, tại Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; các trạm Lý Sơn, Phú Quý và Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức 2; riêng khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) ở mức 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV