Lóng ngóng tay chân khi câu được cá khủng, cần thủ liền tiếc hùi hụi vì cái kết

Theo đoạn clip ghi lại, cần thủ này câu được một con cá với trọng lượng khá lớn. Do đó, anh tốn rất nhiều công sức để ôm con cá vào người, định bụng sẽ thả lại vào lồng của mình đang treo dưới hồ nước.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Định thả con cá vào lồng, cần thủ liền tiếc hùi hụi vì con cá bị hụt khỏi tay)

Sau một hồi cố gắng, "vật lộn" với con cá, đến khi sắp thả được con cá vào lồng thì con cá bất ngờ quẩy mạnh khiến cần thủ phải buông tay ra, con cá được dịp nhảy xuống lòng hồ.

Lúc này, cần thủ vội nhảy xuống hồ nước định bụng cứu vớt tình hình nhưng con cá đã bơi đi mất. Không những vậy, anh chàng còn làm hỏng cả chiếc điện thoại của mình.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng được một phen vui buồn lẫn lộn cho chàng cần thủ này; vui vì con cá đã được phóng sinh còn buồn là bởi anh chàng đã công cốc khi để vụt mất con cá lớn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, chàng cần thủ cố tình phóng sinh con cá, anh ta chỉ đang cố "diễn sâu" để cho người khác quay lại clip mà thôi.

Hiện, đoạn clip vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm, bàn tán của cư dân mạng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn